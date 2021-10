Arnsberg/Sundern: Waldretter-Pflanzfest in Bruchhausen

Waldretter-Pflanzfläche in Bruchhausen: Das Pflanzfest steigt am 20. November.

Arnsberg/Sundern. Unsere Zeitung und das Waldlokal freuen sich auf Pflanzfest mit den WP-Waldrettern aus Arnsberg und Sundern am Samstag, 20. November.

Der Termin für das Pflanzfest der „Waldretter“-Aktion in Arnsberg und Sundern steht fest. Die Baumspender werden am Samstag, 20. November, von 11 bis 14 Uhr auf eine Fläche oberhalb des SGV-Heims in Bruchhausen eingeladen.

natürlich möglich, die Konto­verbindung lautet: WaldLokal gGmbh, IBAN: DE79 4145 0075 0000 0283 57, Verwendungszweck: Waldretter und gewünschter Ort der Aufforstung (zum Beispiel Sundern). Baumpate werden: Da die Wiederaufforstung eine Generationenaufgabe ist, kann man auch Baumpate werden. Für monatlich 10 Euro wird der Spender Pate einer 50 Quadratmeter großen Waldfläche, um für eine kontinuierliche Wiederaufforstung zu sorgen. Wer 19 Euro monatlich spenden möchte, wird Pate von 100 qm Mischwald. Weitere Info: waldlokal.com/waldretter-projekt

Die Pflanzfläche ist traurig typisch für die Region: Wo einst Wälder waren, sind jetzt Lichtungen. Die in Bruchhausen beherbergte bis ins Jahr 2020 noch einen großen reinen Fichtenbestand. Der Borkenkäfer aber schlug zu. Direkt am Weg findet in einem dreieckigen von Wegen umgebenen Areal eine natürlich Ahorn-Verjüngung statt - hier grünt es schon wieder. „Das lassen wir bewusst so“, erklärte Stadtförsterin Petra Trompeter bei der Vorstellung der Fläche, „das gehört zu unserem Konzept“. Mit Grund: Es wird kaum möglich sein, alle Flächen komplett aufzuforsten. Allein auf dieser zwei Hektar großen Fläche in Bruchhausen müssen 7700 Pflanzen gesetzt werden.

Wachstum erlebbar machen

Die „Waldlokale“ wollen das Schaufenster der kollektiven Aufgabe der Wiederaufforstung sein. Baumspenden werden darüber hinaus auch an anderen schwerer erreichbaren Stellen zu Pflanzungen führen. Hier oberhalb der SGV-Hütte soll der neue Wald und sein Wachstum aber erlebbar gemacht werden. Die Stadtförsterin hofft, dass 90 bis 95 Prozent der gesetzten Pflanzen anwachsen werden. Vor Wildverbiss soll ein Zaun um das Gelände herum schützen. An der Fläche und an den Wegen darum werden vom „Waldlokal“ - dem Projektpartner unserer „Waldretter“-Initiative - Bänke aufgebaut, Informationstafel installiert und ein Foto-Frame platziert. Die „Waldretter“ sollen sehen können, wie ihr Wald erwachsen wird. „Für diese Infrastruktur ist die Fläche optimal“, sagt Waldlokal-Geschäftsführerin Andrea Tigges.

Gepflanzt werden sollen Rotbuche, gespickt mit etwas Lärche. Hinzu kommt eine Parzelle Esskastanie. „Uns ist die Aufforstung von Mischwald wichtig“, sagt Mario Ernst, Geschäftsführer von „Waldlokal“. Marco von Putten, Leiter der technischen Dienste in Arnsberg, ergänzt: „Mischwald ist auch optisch interessanter!“. Vor allem aber ist er zukunftsfähiger.

Die Pflanzen sind in der Hoffnung auf ausreichend Spenden vorbestellt. Das Gelände wird vorher jetzt nicht mehr groß vorbearbeitet. „Es wird manuell hineingepflanzt“, sagt Petra Trompeter. Und unsere „WP-Waldretter“ können helfen.

Basis und Treffpunkt für das Pflanzfest wird die SGV-Hütte sein. Die Abteilung Bruchhausen des sauerländischen Gebirgsvereins sorgt für die Bewirtung. Die Kinder des Kinderchores wollen den Tag musikalisch begleiten. Mitarbeiter des Stadtforstes werden die „Waldretter“ in kleinen Gruppen auf die Fläche führen und ihnen beim Pflanzen helfen und Infos geben. Baumspender und -paten, die den den Pflanzspaten schwingen möchten, sind herzlich eingeladen, an die Arbeit zu gehen. Unten an der SGV-Hütte werden die Westfalenpost zusammen mit den „Waldlokal“-Initiatoren das große lokale Wiederaufforstungsprojekt vorstellen.

Wer sich jetzt noch zeitnah an der „Waldretter“-Aktion unserer Zeitung beteiligt und sich als Spender oder Pate für den Bereich Arnsberg/Sundern engagieren möchte, kann das noch tun (siehe auch die unter dem Bild stehende Informationsbox) und wird dann persönlich zu dem Pflanzfest eingeladen.

