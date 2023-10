Arnsberg/Sundern: Was für Bürger beim Amt aktuell noch geht

Arnsberg/Sundern. Massiv gestörtes IT-System der Verwaltung: Welche Bürgerdienste in Arnsberg und Sundern funktionieren jetzt wie?

Die Verwaltungen von Hochsauerlandkreis und der Städte Arnsberg und Sundern sind durch den Cyberangriff auf den IT-Dienstleister Südwestfalen IT in vielen Bereichen aktuell nicht handlungsfähig. Viele Bürgerdienste funktionieren nur eingeschränkt. Was das konkret für die Bürgerinnen uns Bürger bedeutet lesen Sie hier. Was ist möglich und was nicht?

Großer Polizeieinsatz in Arnsberg: E-Bike-Diebesbande hochgenommen>>>

Kfz-Anmeldung

Hier geht aktuell gar nichts. „Wir suchen nach Möglichkeiten, um vorübergehende Brücken zu bauen“, sagt Kreissprecher Martin Reuther. Sowohl technisch als auch rechtlich sei es derzeit absolut nicht möglich, dass vorläufige Kfz-Anmeldungen beim Hochsauerlandkreis vorgenommen werden können. Auch Kurzzeit-Kennzeichen können derzeit nicht ausgegeben werden.

So sind die Verwaltungen noch erreichbar Das Rathaus in Sundern ist für wichtige Nachfragen unter folgenden Telefonnummern derzeit erreichbar: 02933/810 sowie unter 02933/81-108 und -109. Informationen im Netz zum Cyber-Angriff und den Folgen gibt es auf der nicht betroffenen Seite der Seite der Wista GmbH (www.wista-sundern.de). Die Stadt Arnsberg informiert zum IT-Systemausfall und den damit verbundenen Folgen für die Öffentlichkeit über die Homepage der SWA unter www.stadtwerke-arnsberg.de. Telefonisch ist die Stadtverwaltung erreichbar. Der Hochsauerlandkreis ist ebenfalls nur telefonisch erreichbar. Auch die interne Kommunikation ist beeinträchtigt. Die Notrufnummer „112“ kann weiterhin angewählt werden.

Führerschein

Die Führerscheinprüfung geschafft und noch kein Dokument in der Hand: Führerscheine können die Straßenverkehrsämter im HSK aktuell nicht ausstellen. Vorläufige Führerscheine aber gibt es nicht, so dass Fahranfänger hier ein echtes Problem haben. Der Nachweis einer bestandenen Führerscheinprüfung ersetzt nämlich keinen Führerschein. Und ohne den ist das Fahren nicht erlaubt.

So bewältigt Sundern die Folgen der Cyberattacke>>>

Bescheinigungen der IT-Störung

In Sundern werden Bestätigungen ausgestellt, dass aktuell Beantragungen von bestimmten Dokumenten aufgrund der Störung nicht möglich sind. Offen sei aber, inwiefern und wo solche Bescheinigungen weiterhelfen können.

Tödlicher Vorfall auf Bahngleisen bei Neheim>>>

Verlorene Dokumente

Martin Reuther rät allen Bürgern des Kreises und der betroffenen Städte, ihre wichtigen Dokumente wie Führerscheine oder Personalausweise abzufotografieren und auf dem Handy zu speichern. Im Falle eines Verlustes kann das vieles erleichtern, solange die Behörden-IT nicht funktioniert.

Arnsberger Brandstifter jetzt in U-Haft>>>

Rechnungen

Da der Kreis und auch die Rathäuser per E-Mail nicht erreichbar sind, wird dringend darum gebeten, dass Rechnungen an Stadt und Kreis per Post geschickt werden. Aktuell sei nicht absehbar, welche jetzt nicht zugestellten E-Mails zu einem späteren Zeitpunkt noch „gerettet“ werden können.

Fristen

„Von uns gestellte Fristen verfallen nicht“, betont Martin Reuther vom Hochsauerlandkreis. Wer Dokumente einreichen muss, sollte das nun dringend per Post oder sie vorbeibringen. Nur so könne das Einhalten von Fristen gewährleistet bleiben, weil der Eingang dann bestätigt werden kann. Darauf verweist auch die Stadt Arnsberg: „Angelegenheiten, die mit Fristen verbunden sind können auf dem Postwege, per Fax oder persönlich zur Niederschrift bei der Verwaltung wahrgenommen werden“, rät Stadtsprecher Frank Albrecht.

Geld vom Jobcenter/Elterngeld

Nach Auskunft der Stadt Arnsberg seien die Zahlungen des Jobcenters zum Ende des Monats Oktober bereits ausgezahlt beziehungsweise angewiesen worden. Das Elterngeld konnte mit Hilfe der Sparkasse Hochsauerland durch den HSK ausgezahlt werden.

Standesamt

Bei Sterbefällen gibt es vom Standesamt in Arnsberg und Sundern vorläufige Bescheinigungen, dass die Beurkundung zurückgestellt ist. Die örtlichen Bestatter seien informiert. Beisetzungen können so stattfinden. In diesen Fällen - ebenso wie bei der Geburt von Kindern - bittet die Stadt darum, jeweils individuell bei den Mitarbeitenden des Standesamtes nachzufragen. Auf jeden Fall muss mit Papierformularen gearbeitet werden, da die digitalen Schnittstellen gekappt sind. „Wirt suchen immer nach individuellen Lösungen“, sagt Frank Albrecht.

Auch bei terminierten Hochzeiten bittet die Stadt, dass die sich Trauenden vor her kurz Kontakt mit den Standesbeamten aufnehmen.

Stadtwerke

Trotz der aktuellen IT-Systemstörung, die die Stadtverwaltung Arnsberg betrifft, weisen die Stadtwerke Arnsberg darauf hin, dass sie weiterhin voll handlungsfähig sind und der reguläre Betrieb in den Infrastrukturbereichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung von der Störung nicht betroffen sind.

Bauanträge/-voranfragen

„Bauanträge können gestellt werden“, sagt Stadtsprecherin Alicia Sommer aus Sundern.

Schulanmeldungen

Die Schuleignungstests im Hochsauerlandkreis werden durchgeführt. In Sundern können künftige i-Dötzen wie geplant direkt an der Grundschule angemeldet werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg