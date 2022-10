Arnsberg/Sundern: WM-Team-Tippspaß für echte Fußballfans

Arnsberg/Sundern. Team-Tippspiel unserer Zeitung für Arnsberg und Sundern will ein Stück Normalität in belastenden Zeiten geben.

Noch konzentrieren sich alle Fußballfans auf Bundesliga und Champions League. Bald aber wird - wenn auch etwas zögerlich - umgeschwenkt. Vom 20. November bis zum 18. Dezember steht die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar im Fokus. Losgelöst vieler störender Nebengeräusche und mehr als berechtigter Kritiken an dieser WM (siehe Logbuch) wird unsere Zeitung erneut zum zuletzt immer beliebten Team-Tippspiel zum Fußball-Großereignis aufrufen.

In Zeiten von Krieg in Europa, Energiekrise und großer Bauchschmerzen mit dem WM-Gastgeberland wollen wir so trotzdem ein Stück Normalität im lokalen Fußball-Fan-Kosmos bieten und die schöne Tradition der Team-Tippspiele zu den WM 2010, 2014 und 2018 sowie EM 2012, 2016 und 2021 fortsetzen. Hier wird ehrlich, fair und für den guten Zweck miteinander gespielt.

Einzigartig und somit auch besonders spannend bleibt der Modus: Ein maximal aus zehn Tippern/-innen bestehendes Team wird zunächst analog zur echten WM einer von acht Vorrundengruppen zugeteilt. Immer einzelne Mitspieler des Teams tippen vorab die Spiele der kompletten Vorrunde durch (pro Team 1 Tipp pro Spiel). Am Ende der Vorrunde ziehen die beiden punktebesten Teams jeder Tipp-Vorrundengruppe in das Tipp-Achtelfinale ein, wo es im k.o.-Duell gegen ein anderes Tipp-Team weitergeht. Hier tippen die Teams dann die Achtelfinalspiele der echten WM. Im k.o.-System können sich die Tipp-Teams dann im Optimalfall bis ins Tipp-Finale bringen, wo natürlich nur noch das echte Finale getippt wird.

So wird angemeldet Anmeldungen für unser Team-Tippspiel zur Fußball-WM 2022 ab sofort per Mail an arnsberg-wp@funkemedien.de. Bei der Anmeldung nennen Sie bitte den Teamnamen, Ihre Kontakte als Teamleiter. Sie erhalten dann umgehend die Ausschreibung und Erklärungen zum Tippspiel. Gerne dürfen Sie uns Ihr Team schon kurz vorstellen und - sofern vorhanden - ein Bild vom Team schicken (das kann aber auch nach der Anmeldung passieren). Die Anmeldung muss bis spätestens 30. Oktober bei der Redaktion eingegangen sein. Die später ausgefüllten Tipplisten der Vorrunde müssen bis zum 10. November der Redaktion vorliegen. Fragen zum Team-Tippspiel beantwortet Martin Haselhorst unter 02923/971430 oder Martin.Haselhorst@funkemedien.de

Die Teams, die das Tipp-Finale erreichen, gewinnen für das kommende Frühjahr (oder auf Wunsch gerne auch für den Winter) eine Grillparty für das ganze Team mit reichlich Grillgut von der Fleischerei Veh und Getränken der Brauerei Veltins. Getränkepreise gibt es auch für die beiden weiteren Tipp-Halbfinalisten. Großer Gewinner wird aber wie immer zuletzt ein sozialer Zweck sein, der vielleicht gerade in dieser Zeit dringend auf Unterstützung angewiesen sein kann. Die Volksbank Sauerland wird für jeden im Verlauf des Tippspiels von allen Teams erzielten Tipp-Punkt einen Euro in die Spenden-Box füllen. Zuletzt kamen da rund 2000 Euro zusammen. Alle drei Spielsponsoren - Fleischerei Veh, Brauerei Veltins und Volksbank Sauerland - sind wieder mit von der Partie und wollen echte und ehrliche Fußballfreude an der Basis unterstützen. Vor allem aber das Miteinander: Das WM-Tippspiel führt Menschen spielerisch zusammen, die ansonsten wenig Berührungspunkte haben.

Eingeladen sind wie immer alle Arten von Teams aus Arnsberg und Sundern: Kegelclubs, Stammtische, Nachbarschaftsgruppen, Kollegenkreise, Schulklassen, Parteien oder Fanclubs. Gerne stellen wir die Gruppen auch kurz im Vorfeld vor.

Die Zwischenstände des Tippspiels werden täglich an dieser Stelle veröffentlicht. Die Siegerehrung wird zeitnah nach dem WM-Finale mit den Halbfinalteams stattfinden.

