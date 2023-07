Arnsberg: Survivalkurs für Anfängerinnen und Anfänger

Das Brotbaumregime bietet ein Ausstellungsprojekt zum Thema Wald in 4 Städten an.

Arnsberg. An diesem Wochenende dreht sich alles rund um das Brotbaumregime und das Leben in der Natur

In den letzten Wochen war ja bereits die ein oder andere Veranstaltung zum Brotbaumregime mit dabei und damit geht es den ganzen Juli noch weiter. Dieses Kooperationsprojekt entstand durch die Zusammenarbeit der Kulturbüros Arnsberg, Brilon und Schmallenberg und der freischaffenden Künstlerin Theresa Kampmeier. Ziel ist es in vier thematischen Ausstellungsteilen die Sauerländer Waldkultur zu zeigen und greifbar zu machen. Standorte für Aktionen sind die Südwestfälische Galerie, St. Rochus Kapelle, Sauerland Museum und Museum Haus Hövener. Infos gibt es auf www.brotbaumregime.info.

Viel Spaß mit wenig Geld

Am kommenden Samstag um 15 Uhr ist zum Beispiel die Eröffnung des dritten Teils der Ausstellung. Im Sauerland Museum, wo derzeit ja die Ausstellung „Wunder Wald“ gezeigt wird, werden passend zum Thema Mitmachaktionen stattfinden und das Team vom Brotbaumregime wird natürlich auch vor Ort sein.

Es wird die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, ins Gespräch zu kommen, die Künstlerinnen und Künstler der Aktion kennenzulernen und sich in gemütlicher Atmosphäre vom Wald verzaubern zu lassen. Speisen und Getränke werden ebenfalls angeboten. Eine kostenlose Veranstaltung für Groß und Klein, zu der man sich nicht extra anmelden muss. Also einfach vorbeischauen und mitmachen!

Schlange in Dreihausen sorgt für Schrecken>>>

Apropos mitmachen. Wer schon immer mal Feuer ohne Hilfsmittel machen wollte oder wissen möchte wie man sich in der Natur orientieren kann, den könnte der Survivalkurs am Freitag von 9 bis 16 Uhr im Museumshof interessieren. Die Kosten liegen bei 20 Euro und anmelden kann man sich noch ganz schnell unter Tel. 02931/944444. Sauerland Museum, Alter Markt 24-30, 59821 Arnsberg.

Mal was anderes

Im Rahmen des Brotbaumregimes wird der Revierförster Rainer Wolf am Sonntag von 10 Uhr bis 13 Uhr eine Wanderung durch das Waldgebiet Sundern-Amecke anbieten. Auf einer Strecke von 3,2 Kilometern soll ein Austausch zur aktuellen Situation auf den Forstflächen entstehen und Rainer Wolf wird einen fachkundlichen Einblick in das Thema ermöglichen. Anmeldungen bitte unter hallo@brotbaumregime.info. Die Veranstaltung ist kostenlos und nicht barrierefrei. Bitte an passendes Schuhwerk denken. Treffpunkt zum Start der Wanderung ist der Parkplatz Julianenhütte am Vorbecken der Sorpetalsperre. Seestraße 26, 59846 Sundern.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg