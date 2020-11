Arnsberg: Tanzen ist gut für die Seele

Arnsberg. Der Ballett-Saal an der Promenade in Arnsberg wird seit Juli 2019 weiter gut genutzt, doch Corona sorgt jetzt erneut für eine Pause.

Ab heute wird es wieder stiller im Ballett-Saal an der Promenade. Das Institut für Ballett und Tanz, das von Susanne Köhler Graß und Uta Klingeberg-Schulte mit Inhalt gefüllt wird, muss schon wieder schließen. Die neue Corona-Schutzverordnung verlangt es so. Aber die beiden Frauen lassen sich davon nicht unterkriegen, hoffen, dass es dann im Dezember doch irgendwie weitergeht. Dabei haben sie alle Hygienebestimmungen für das Training mit Kindern und jungen Erwachsenen eingehalten.

„Seit dem Weggang von Ballett-Lehrer Alexander Zeilinger aus dem Ballett- und Tanzinstitut ist es doch weiter gegangen“, sagt Susanne Köhler-Graß. Seit 2007, gefühlt immer schon, sind die Tanz- und Bewegungsprojekte, die sie gemeinsam mit der integrativen Tanztherapeutin und Physiotherapeutin Uta Klingeberg-Schulte für Kinder anbietet, parallel zur Ballettschule von Alexander Zeilinger gelaufen.

Ab drei, ab fünf und ab sieben Jahren Susanne Köhler-Graß hat sich nach ihrem Medizinstudium zur Motopädagogin qualifiziert und sich lange Jahre im therapeutischen Reiten engagiert. Das Projekt „Kindertanz mit Leib und Seele“ findet in drei Altersgruppen (ab drei, ab fünf und ab sieben Jahren) statt. Susanne Köhler-Graß hat die Ballett-Gruppen von Alexander Zeiliger übernommen. Etwa zehn Aktive aus diesen Gruppen machen noch weiter, neue kommen ständig hinzu. Neuestes Projekt von Uta Klingeberg-Schulte sind die „Tanz Facetten – Sein in Bewegung“, die Tanz und Bewegung für Kinder und Erwachsene bieten.

„Kindertanz mit Leib und Seele“ nennt sich das Projekt, das schon Kinder im Alter von drei bis vier Jahren auf das Parkett gebracht hat. Ohne große Werbung und Tamtam sei der Nachwuchs an die Möglichkeiten des Trainings herangeführt worden, Mundpropaganda hat das Projekt getragen. „Kinder lernen hier, sich zur Musik zu bewegen und zu tanzen“, beschreibt die Tanztherapeutin Klingeberg-Schulte. Wichtig sei, dass sie lernen, die Musik zu hören und Spaß daran entdecken, sie in Bewegung und Ausdruck umzusetzen. Der kreative Ausdruckstanz sei dazu ein gut geeigneter Einstieg ab drei Jahren, die ältesten lassen sich auch im Alter von 14 Jahren noch davon begeistern. Bewegung zur Musik, die Möglichkeiten des eigenen körperlichen Ausdrucks zu erfahren, all das sind Elemente, die den Trainerinnen im „Tanz an der Promenade“ wichtig sind.

Offene Gruppe

Die Gruppe ist offen, und so nehmen auch Kinder mit erhöhtem Förderbedarf teil. Beim ersten Lockdown im März ging nichts mehr für die Tänzer. Erst ab Mai sei der Kindertanz unter Beachtung der strengen Hygieneauflagen wieder möglich gewesen. Bereits in Ballett- oder Sportkleidung kamen die Kinder zum Training, Händedesinfektion, Abstand – alle Regeln, die inzwischen allzu gut bekannt sind – wurden eingehalten. Zunächst mit viel Abstand und später, mit mehr Möglichkeiten für alle Kontaktsportarten, durfte auch hier enger trainiert werden. Noch in den Sommerferien hat es mit dem Kulturbüro Arnsberg einen Tanz-Workshop an drei Vormittagen gegeben. Acht Kinder und zwei Betreuer durften hier trainieren. „Bis Ende Oktober hat es nie Trainings mit mehr als acht Kindern gegeben“, sagt Susanne Köhler-Graß. Und seit heute ist schon wieder Schluss... Bereits von März bis Mai hatten die Trainerinnen die ungewollt freie Zeit produktiv genutzt und an der Vorbereitung des nächsten Projektes gearbeitet: Unter dem Titel „Karneval der Tiere“ soll es am 14. März 2021 wieder eine Aufführung im Sauerland-Theater geben.

Abschieds-Gala

Sonst habe es auch schon mal vor Weihnachten eine Show gegeben, aber die müsse nun leider ausfallen. Die letzte mit vielen Tänzer/-innen war im April 2019 die Abschieds-Gala von Alexander Zeilinger unter dem Titel „Rond“. Die Motivation der Trainerinnen und ihrer Schüler ist ungebrochen. „Tanz soll in der Hauptsache Spaß machen“, sagt Uta Klingeberg-Schule, jeder soll etwas davon mitnehmen. Und nach der Philosophie des Instituts sollen alle eine Chance dazu bekommen. „Hier tanzen auch Kinder über die Möglichkeiten von Bildung und Teilhabe mit“, so Klingeberg-Schulte.

Und die Bewegung macht auch etwas mit den Emotionen. Das, so erklärt die Tanztherapeutin, sei wichtiger Bestandteil der Wirkung von Tanztherapie. Für den Teil der Ballettschule an der Promenade geht die Suche nach einem neuen Lehrer unterdessen weiter. „Wir hätten gerne einen Profi-Tänzer und haben schon Aushänge im Ballettzentrum Dortmund gemacht“, so Köhler-Graß. Aber die Entfernung bis ins Sauerland sowie die aktuelle Corona-Situation machten es derzeit nicht gerade leichter, jemanden dafür zu begeistern.