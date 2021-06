Arnsberg: Teatron Theater zeigt den Film „Die Getrennten“

Arnsberg. Der Theater-Film beschäftigt sich mit dem komplizierten Leben in der Pandemie.

Nach einem bewegenden Auftaktwochenende zu der neuen Veranstaltungsreihe „Teatron netto“ in der Kulturschmiede zeigt das Arnsberger Teatron Theater nun seinen zweiten Film: „Die Getrennten – Coronatagebücher“, der im letzten Jahr zwischen und während der beiden großen Lockdowns in Kooperation mit der Videoproduktionsfirma „Vorzeigekind“ aus Dortmund entstanden ist.

Die Filmvorführungen finden statt am Samstag, 26. Juni, um 18 und 20 Uhr in der Kulturschmiede Arnsberg. Außerdem ist der Film ab 28. Juni auch als DVD in der Buchhandlung Sonja Vieth in Arnsberg zu erwerben (11 Euro). Ein Trailer findet sich unter https://www.youtube.com/watch?v=uAeXW48s7aA&t=19s

Menschen finden sich in völlig neuen Lebenssituationen wieder

Der Theater-Film beschäftigt sich mit dem Leben in der Pandemie. Er stellt Menschen dar, die sich plötzlich in einer existenziell neuen und oft als bedrohlich empfundenen Lebenssituation wiederfinden, und er lässt Szenen entstehen, die das Getrenntsein, die Isolation und das Ungewisse in dieser neuen Lebenssituation widerspiegeln.

So sieht man Figuren, die über verlassene Straßen gehen oder isoliert in ihren Zimmern sitzen – einsame Figuren, getrennt von ihrem bisherigen Leben. Sie wirken wie aus der Zeit gefallen, Traumtänzern oder Schlafwandlern gleich, verloren in ihren Gedanken, Träumen und Befürchtungen. Der Film lässt ein Kaleidoskop von poetischen, absurden, aber auch humorvollen Momenten entstehen und reflektiert die neue Realität des plötzlichen Getrenntseins durch DAS VIRUS.

Die Filmfiguren werden von LaiendarstellerInnen aus der Region verkörpert

In den parallel zu hörenden Texten entsteht ein Universum von Gedanken und Reflexionen, die nach den Auswirkungen dieser neuen Situation auf unser jetziges und zukünftiges Leben fragen.

Unter professioneller Leitung wurden die Filmfiguren von LaiendarstellerInnen aus der Region verkörpert. Die zum Filmgeschehen gesprochenen Texte stammen sowohl von den SpielerInnen selbst als auch von Menschen aus der Region, die einem Aufruf des Teatron Theaters gefolgt waren, und haben in bearbeiteter Form Eingang in den Film gefunden.

So ist ein künstlerisches Zeitdokument entstanden, das unter die Haut geht – und das immer wieder die Frage aufwirft, ob und wann diese Pandemie endlich vorübergehen wird…

Eintrittskarten sind noch erhältlich

Weitere Informationen unter https://www.teatron-theater.de. Karten: Buchhandlung Sonja Vieth, Alter Markt 10, Arnsberg (www.buchhandlung-vieth.de), oder online auf www.reservix.de.

Selbstverständlich finden die Veranstaltungen gemäß der aktuell geltenden Corona-Bestimmungen statt. Die „3 Gs“ (Getestet, Geimpft, Genesen) sind zu beachten. Ein entsprechender Nachweis und das Tragen einer medizinischen oder FFP2 Maske sind obligatorisch.

