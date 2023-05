Arnsberg: Technische Probleme bei Freibad Storchennest

Technische Probleme gefährden die zeitnahe Öffnung des Freibades Storchennest in Arnsberg.

Arnsberg. Die Eröffnung des Freibads Storchennest Arnsberg ist in Vorbereitung. Mitten in die Vorfreude platzen zwei technische Rückschläge.

Rückschlag für das Storchennest Arnsberg: Mitten in die Vorbereitung auf die Saisoneröffnung, die usrprünglich noch für den Mai vorgesehen war, platzte nun offenbar eine erneute Störung in der technischen Infrastruktur des ehrenamtlich vom Kneippverein Arnsberg betriebenen Freibads. Das teilt die stellvertretende Vorsitzende des Vereins, Elke Henke, nun im sozialen Netzwerk Facebook mit.

Asylunterkunft im Neheimer Hotel Dorint?>>>

Demnach seien nun nacheinander erst die Warmwasserpumpe und die Steuerung für die Wasserchemie ausgefallen. „In den letzten Wochen haben wir intensiv gearbeitet, um möglichst früh in die Saison 2023 zu starten“, erzählt sie, „nun war alles fertig und dann das“.

Weitere Nachrichten aus Arnsberg und Sundern>>>

Sie bedankt sich dafür, dass sofort Techniker vor Ort gewesen seien, um mit der Reparatur der Pumpe zu beginnen. Ebenso bedankt sie sich bei der Stadt Arnsberg, die mit einem Zuschuss die Anschaffung einer neuen Steuerung ermöglicht. Bereits in der kommenden Woche soll nach den Aussagen von Elke Henke die neue Steuerung eingebaut werden. Dann hieße es: „Daumendrücken, dass alles, was jetzt ansteht so funktioniert wie geplant, und wir bald öffnen können“.

Das sind die Pläne für das neue Lehrschwimmbecken am Nass>>>

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg