Arnsberg: Teil der Verwaltung drei Stunden nicht erreichbar

Weder per Mail noch per Telefon zu erreichen ist die Stadtverwaltung in der Goethestraße heute (Mittwoch) zwischen 12 und 15 Uhr (Symbolfoto).

Arnsberg. Die städtische Verwaltungsstelle „Goethestraße“ ist am heutigen Mittwoch zwischen 12 und 15 Uhr nicht erreichbar.

Kurzfristig kommt es am heutigen Mittwoch, 12. April, zu dringend notwendigen Reparaturarbeiten an der Anschlusstechnik der städtischen Verwaltungsstelle in der Neheimer Goethestraße. Voraussichtlich im Zeitraum zwischen 12 und 15 Uhr sind dort arbeitenden Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung Arnsberg weder per Mail noch per Telefon zu erreichen. Von der Störung der Kommunikation sind die folgenden Abteilungen betroffen: Örtliche Rechnungsprüfung, Referat für nachhaltige Entwicklung, Bildungsbüro, Treffpunkt „Haltestelle des Familienbüros, Gebäudemanagement, Vollstreckungs- und Inkassodienst sowie das Ordnungsamt mit Außen- und Ermittlungsdienst und Kommunalen Ordnungsdienst (KOD).

Die Stadt Arnsberg bittet um Verständnis für die vorübergehende Kommunikationsstörung und bittet darum, die Verwaltungsstellen im Bedarfsfall zu anderen Zeiten zu kontaktieren.

