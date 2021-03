Arnsberg: Teilerlass der Kita-Beiträge für Februar

Die Kita-Beiträge für Februar werden in Arnsberg zur Hälfte erlassen.

Arnsberg. Die Stadt Arnsberg will die Kita-Beiträge für den Monat Februar zur Hälfe erlassen und greift einer Entscheidung des Landes vor.

Die Stadt Arnsberg erlässt für den Monat Februar 2021 die Hälfte der Elternbeiträge, obwohl es noch keine Erlassentscheidung des Landes Nordrhein-Westfalen dazu gibt. Eltern waren in den Zeiten der Pandemie vielen Erschwernissen ausgesetzt. Über längere Zeiträume wurde das Kindertagesbetreuungsangebot eingeschränkt. So wurde Eltern im Februar vom Jugendministerium empfohlen ihre Kinder nicht in die Kita zu schicken.

Während in den Shutdown-Phasen des letzten Jahres immer eine einvernehmliche Lösung zum Verzicht auf die Beitragserhebung in Zeiten mit eingeschränktem Kita-Betrieb mit dem Land NRW gefunden wurde, liegt bis heute keine Entscheidung des Ministeriums in Bezug auf die Reduzierung bzw. den Erlass der Elternbeiträge für den Monat Februar 2021 vor.

Die Stadt Arnsberg hat sich nun unabhängig von der weiteren Verfahrensweise des Landes dazu entschlossen, die Hälfte der Elternbeiträge für den Monat Februar zu erlassen. Eine Verrechnung der bereits gezahlten vollen Beiträge erfolgt automatisch im mit den Elternbeiträgen für den Monat April 2021. Dies gilt für die Elternbeiträge für Kitas, Kindertagespflege und den Offenen Ganztag (OGS).

„Die Stadt Arnsberg sendet damit ein kleines Signal ihrer Familienfreundlichkeit in einer für Familien schweren Zeit“, so die Stadt.