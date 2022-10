Das Telefon am Karolinenhospital steht still.

Störung Arnsberg: Telefon am Karolinenhospital steht still

Hüsten. Das Karolinen-Hospital in Hüsten ist vorübergehend telefonisch nicht erreichbar.

Der Telefonanschluss des Karolinen-Hospitals in Arnsberg-Hüsten ist am Freitagmorgen aufgrund einer technischen Störung der Telekom nicht erreichbar. Ersatzweise steht die Rufnummer 02932 980-0 des St. Johannes-Hospitals zur Verfügung. Die Anrufe werden dann intern an das Karolinen-Hospital weitervermittelt.

