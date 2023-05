Arnsberg: Topf brennt im alten Haus Koch in Wennigloh

Wennigloh. Starke Rauchentwicklung löst am Montagnachmittag großen Einsatz der Feuerwehr Arnsberg aus. Das sind die Hintergründe.

Und wieder mal brannte ein Essen an und sorgte für einen großen Alarm der Arnsberger Feuerwehr: Im ehemaligen Haus Koch in der Müssenbergstraße in Wennigloh kokelte im ersten Obergeschoss Essen auf dem Herd an. Die Alarm sprach von „Menschen in Gefahr“.

Bei Eintreffen der Feuerwehr wurde eine starke Rauchentwicklung im Gebäude festgestellt. Die Einsatzkräfte löschten einen Topf mit zwei Hähnchenschenkeln ab und brachten diese ins Freie. Das Haus wurde mit einem Hochleistungslüfter vom Qualm befreit. Im Einsatz waren die Hauptwache Arnsberg, der Löschzug Arnsberg, die Löschgruppen Müschede und Wennigloh sowie Polizei und Rettungsdienst.

Direkt zum nächsten Einsatz

Während der Einsatz lief, wurde die einmal schon ausgerückte Wehr zum Seniorenwohnpark Klosterberg in Arnsberg und damit zum nächsten Einsatzort alarmiert. Hier hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst.

