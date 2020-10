Arnsberg: Training über Stock und Stein beim „Parcours“

Wegschranken, Baumstämme, und auch die Parkbank im Wald ist bestens geeignet: Im „Parcours“ finden die Teilnehmer viele Gelegenheiten, sich an Hindernissen sportlich zu betätigen. Das Projekt hat jetzt junge Teilnehmer aus dem Kinder- und Jugendtreff in seinen Bann gezogen.

In dieser Woche fand der – nur vorläufige – Abschied vom Trainingsprogramm statt, das die Kinder an fünf Terminen sportlich und sozial gut unterhalten hat.

Kinder im Quartier stärken „Parcours“ ist als Fördermaßnahme unter dem Titel „Zusammen im Quartier – Kinder stärken, Zukunft sichern“ gelaufen. Die Förderung ist vom Träger des Kinder- und Jugendtreffs, dem „Verein für Kinder- und Jugendarbeit in Gierskämpen“ beantragt worden. Die Fördermittel für das sportliche Angebot sind aus dem Topf des Landesjugendamtes NRW geflossen. „Parcours“ gehört in einigen Kommunen schon zu einem Teil des Schulsports, das sportliche Angebot können Kinder bereits ab 6 Jahren nutzen.

Mit ihrem Trainer Mark Nudelmann aus Bochum hatten sich die Kinder aus Gierskämpen einige Male bei Wind und Wetter auf den Weg gemacht, ihren eigenen Parcours in der Nähe zu finden. Der ist nämlich nicht genau festgelegt, Entdeckungslust ist gefragt.

„Parcours ist ein Teil von Freerunning“, sagt Mark Nudelmann, der sonst Internetseiten programmiert. In dem Projekt, das ihn jetzt nach Arnsberg geführt hat, ist er einer der wenigen Trainer in Deutschland, die diese ungewöhnliche Sportart anbieten. Ungewöhnlich schon deshalb, weil „Parcours“ nur Gewinner kennt. „Es ist ein wettbewerbsloser Sport“, erklärt Nudelmann.

Bauchgefühl ist entscheidend

Im Rahmen des Trainings geht es für die oft jungen Teilnehmer buchstäblich über Stock und Stein und einiges mehr. Rund um den Kinder- und Jugendtreff Gierskämpen haben sie dazu ein geeignetes Trainingsgelände gefunden – Wald und Wohngebiet, das ist es, was das Laufen eines Parcours ausmacht. „Parcours kann vor jeder Haustür stattfinden“, beschreibt die Quartiersmanagerin für Gierskämpen, Julia Körner. Und das soll er auch.

Das sportliche Angebot richtet sich bewusst an die Besucher des Treffs, die damit lernen können, ihre Grenzen und die anderer Menschen zu erkennen. Trainer Mark Nudelmann arbeitet dazu mit den Kindern und mit seiner ganz eigenen Philosophie.

„Parcours fängt im Kopf an und verleitet die Teilnehmer dazu, ihre eigenen Grenzen auszutesten“, beschreibt der 24-Jährige in dunkler Sportkleidung. Es komme darauf an, sich der Angst zu stellen und auf den Bauch zu hören. Der Weg sei das Ziel und das wiederum ist, so erklärt es Nudelmann, von dem Anspruch geprägt, möglichst effizient von A nach B zu kommen.

Das Schöne dabei: Der Sport ist nicht nur etwas für sportlich bestens durchtrainierte Menschen. „Der Wille, ein gestecktes Ziel zu erreichen und den inneren Schweinehund zu überwinden, das treibt uns an“, sagt der Trainer. Dafür könne man im Prinzip jede Gelegenheit in der Stadt nutzen.

Vom Kinder- und Jugendtreff Gierskämpen aus haben das Teilnehmer im Alter von 10 bis 13 Jahren getan. Für Sebastian Kaznowski, zehn Jahre alt, hat das Parcours-Laufen einfach nur Spaß gemacht. „Man kann leicht etwas Neues ausprobieren und kreative Wege suchen“, erklärt der Schüler, der sonst gerne Fußball spielt oder sich bei den „Firegames“ der Stadt Arnsberg beteiligt. Das Prinzip des Parcours hat auch Leon Cousin (10 Jahre) aus Gierskämpen verinnerlicht. „Man hört auf die eigene Angst und den Körper und macht nur das, was man verantworten kann“, sagt er.

Quartiersmanagerin Julia Körner hört das gern. Nach diesem Angebot, das von Corona weitgehend verschont im Freien statt finden konnte, soll es nach Möglichkeit im nächsten Jahr eine Fortsetzung geben.