Arnsberg trauert um Jott’s Institution Doris Berg

Arnsberg. Vier Jahrzehnte ist Doris Berg eine feste Größe im Jugendbegegnungszentrum Liebfrauen gewesen. Nun ist sie nach schwerer Krankheit gestorben

Über 40 Jahre war Doris Berg eine feste Größe des „Jott’s“, wie das Jugendbegegnungszentrum (JBZ) Liebfrauen lange von seinen Besucherinnen und Besuchern genannt wurde.

Als Sozialarbeiterin hat sie unzählige Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ein Stück auf ihrem Lebensweg begleitet, unterstützt, beraten; hat mit ihnen gelacht, geweint, sich geärgert und gefreut. Ihre Leidenschaft und ihr Interesse für die Belange junger Menschen war immer zu spüren, egal ob bei den vielen Tagen im Treffpunkt, auf Ferienfreizeiten, oder den Gesprächen mit ihr. Besonders engagierte sich Doris in der sozialpädagogischen Arbeit mit Mädchen und jungen Frauen, im Offenen Treffpunkt und in der „Eine-Welt-Arbeit“.

Auch in herausfordernden und schwierigen Situationen konnte man sich auf die Gelassenheit, den klugen Verstand und den moralischen Kompass von Doris verlassen. Nach einer schweren Erkrankung im Jahr 2019, schied sie im Jahr 2021 als pädagogische Mitarbeiterin im Jugendbegegnungszentrum Liebfrauen aus. Am 23. September 2023 verstarb Doris Berg an den Folgen ihrer schweren Erkrankung. Ihre ehemaligen Kolleginnen und Kollegen sowie Freunde und Bekannte werden ihre freundliche und herzliche Art, ihre Kollegialität, ihre starke Persönlichkeit und die vielen guten Gespräche mit ihr sehr vermissen und sie immer in ihrem Herzen tragen.

