Straßen und Brücken Arnsberg: „Twietebrücke“ nach Sanierung wieder in Betrieb

Arnsberg. Die „Twietebrücke“ als Teil des beliebten Ruhrtalradweges ist wieder direkt mit dem Rad befahrbar und zu überqueren.

Im Stadtteil Arnsberg ist die „Twietebrücke“ nach mehrwöchiger aufwändiger Sanierung nun wieder als Fuß- und Radwegequerung über die Ruhr nutzbar. Mit dem Abschluss der letzten Arbeiten, steht das Brückenbauwerk aus Metall auch den Radfahrenden auf dem Ruhrtalradweg durch die Stadt Arnsberg wieder uneingeschränkt zur Verfügung.

Im Zuge der jüngsten Sanierungsarbeiten wurden das Brückengeländer und die Beschichtung der Stahlkonstruktion komplett erneuert. Darüber hinaus wurde auch der vorhandene Holzbelag der Brücke ausgetauscht und durch einen für Fußgänger:innen und Radfahrende komfortabel zu nutzenden Fahrbahnbelag aus rutschsicherem und glasfaserverstärktem Kunststoff ersetzt. Somit ist die Brücke als Teil des beliebten Ruhrtalradweges direkt mit dem Rad befahrbar und zu überqueren.

Die Instandsetzung der Brücke war witterungsbedingt (durch zu große Feuchtigkeit für die Beschichtungsarbeiten) etwas in Zeitverzug geraten. Die Kosten für die Sanierung lagen bei rund 230.000 Euro. Die Brückenverbindung an der Kleingartenanlage „Twiete“ stammt aus dem Jahr 1959 und wurde bereits in den Jahren 1983, 1995 und zuletzt im Jahr 2005 von der Stadt Arnsberg saniert.

