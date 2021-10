Arnsberg: Unbekannte entsorgen illegal Abfall im Wald

Auf dem Friedhofsparkplatz im Rumbecker Holz in Arnsberg haben Unbekannte illegal die Innenverkleidung eines Golfs entsorgt.

Arnsberg. Auf dem Friedhofsparkplatz im Rumbecker Holz in Arnsberg haben Unbekannte illegal die Verkleidung eines Autos entsorgt. Die Stadt sucht Zeugen.

Eigentlich ein Fall für den Schrottplatz: Auf dem Friedhofsparkplatz im Rumbecker Holz haben Unbekannte illegal die Innenverkleidung eines Golf 3 entsorgt. Entdeckt wurde die wilde Müllkippe Anfang dieser Woche. Die teils scharfkantigen Gegenstände verschmutzen nicht nur die Landschaft – auch Tiere könnten sich leicht an dem unerlaubt abgelegten Abfall verletzen.

Auch interessant

Besonders markant an dem Fund ist eine grüne Umrandung an der Türverkleidung und eine Holzplatte, die vermutlich als Kofferraumablage oder -verkleidung gedient hat. Die Technischen Dienste stellen Anzeige gegen Unbekannt und nehmen gerne Hinweise zum Fund oder eventuellen Beobachtungen entgegen an abfallwirtschaft@arnsberg.de oder telefonisch unter 02932 201-4120.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg