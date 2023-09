Arnsberg: Unbekannte Täter dringen in Rohbau ein

Die Polizei HSK ist auf der Suche nach unbekannten Tätern, die in Arnsberg in einen Rohbau eingebrochen sind (Symbolfoto).

Arnsberg. Bei dem Einbruch sind mehrere Werkzeuge entwendet worden. Die Polizei HSK bittet um Zeugenhinweise

Im Zeitraum von Donnerstag, 28. September, 17 Uhr bis Freitag, 29. September, 8 Uhr haben bislang unbekannte Täter die Tür eines Rohbaus in der Hüstener Straße in Arnsberg aufgebrochen. Dabei sind sie in das Innere des Gebäudes gelangt. Dort haben sie diverse Werkzeuge entwendet. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Verdächtige Beobachtungen bitte an die Polizeiwache Arnsberg unter Tel. 02932 / 9020 3211.

Feuerwehrgroßeinsatz in Hüsten am Samstagmorgen>>>

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg