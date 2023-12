Arnsberg und Sundern buchen Steuern im Januar ab

Sundern/HSK Abgaben und Beiträge, die im November und Dezember fällig sind, werden voraussichtlich Mitte Januar eingezogen. Sundern nennt Details.

Die Abbuchungen von Steuern, Abgaben und Beiträgen der Städte im Hochsauerlandkreis verschieben sich auf den Januar 2024. Das teilt die Stadtverwaltung Sundern mit und spricht von den Kommunen im HSK, ausgenommen Marsberg, Schmallenberg und die Gemeinde Eslohe.

Auch interessant

„Nachdem wir am wichtigen Steuertermin am 15.11.2023 aufgrund des Cyberanrgiffes auf die Südwestfalen-IT keine Steuern, Abgaben und Beiträge, für die wir ein SEPA-Lastschrift Mandat haben, abbuchen konnten, werden wir auch im Dezember keine Abbuchungen vornehmen. Unsere Finanzsoftware ist in dieser Woche mit eingeschränkten Funktionen wieder angelaufen und die Kolleginnen und Kollegen werden die Zeit bis Ende Dezember zum Nacharbeiten nutzen. Ziel ist es, am 15.01.2024 alle Abgaben, Steuern und Beiträge abzubuchen“, werden die Kämmerer der Städte in der Mitteilung zitiert.

Konkret bedeutet dies, dass die Grundbesitzabgaben, Gewerbesteuer und die Hundesteuer mit Fälligkeiten vom 15.11. voraussichtlich am 15.01.2024 abgebucht werden. Auch die Kindergartenbeiträge und OGS-Beiträge mit Fälligkeiten vom 15.11. und 15.12. werden voraussichtlich am 15.01.2024 eingezogen.

Für alle Bürgerinnen und Bürger, die kein SEPA-Lastschrift Mandat haben, sind die Gebühren, Abgaben und Beiträge wie gewohnt zu überweisen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg