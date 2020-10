Arnsberg und Sundern: Freude bei Chören und Musikvereinen

Arnsberg/Sundern. „Hilfe für Musiker in Not“: Diese sechs Vereine bekommen Fördergelder der Sparkassen-Stiftung.

Die Gewinner des Förderwettbewerbs „Hilfe für Musiker in Not“ stehen fest. Unter den Chören belegt der MGV Westfalia Langscheid 1881 Platz 1, Platz 2 geht an den Rainbow-Gospel-Chor auf Platz 3 landet der Gesangverein Eintracht Bruchhausen. Auf den weiteren Plätzen folgen Gerd-Schüttler-Chor, MC Cäcilia Voßwinkel, Frauenchor Endorf, Männerchor Arnsberg und der Chor des städtischen Musikvereins Arnsberg.

Das sind die Platzierungen bei den Musikvereinen: Platz 1 Musikverein Langscheid/Sorpesee, Platz 2 Musikverein Hachen und Platz 3 Blasorchester der Arnsberger Bürgerschützengesellschaft. Es folgen Spielmannszug „In Treue fest“ Hüsten, MV Amecke, MV Herdringen, MV Müschede, MV Westenfeld, MV Allendorf, MV Niedereimer, Fanfarenkorps Neheim-Hüsten, MV Stockum und das Blasorchester des Jägervereins Neheim.

Die Sparkassen-Stiftung vergibt insgesamt 10.250 Euro. Die Erstplatzierten erhalten je 1500 Euro, Platz 2 erhält 1000 Euro und Platz 3 bekommt 750 Euro für die Vereinskasse. Alle weiteren Plätze erhalten 250 Euro Anerkennungsprämie.

Mehr als 33.000 Stimmen

„Von der großen Teilnahme während der Voting-Phase waren selbst wir überwältigt“, erklärt Jürgen Schwanitz, Vorstandsmitglied der Sparkassenstiftung, die über 33.000 Teilnehmerstimmen. „Es ist ein Zeichen dafür, dass wir mit unserer Aktion einen Bereich unterstützt haben, der vielen Menschen am Herzen liegt.“

Mit dem Wettbewerb wolle man zum einen Hilfe leisten und gleichzeitig das bürgerschaftliche Engagement der Musikvereine und Chöre wertschätzen. „Neben vielen anderen Vereinen, sind es gerade die Musikvereine und Chöre, denen in diesem Jahr jegliche Einnahmen weggebrochen sind. Unsere Spendengelder sind daher an richtiger Stelle eingesetzt“, so Jürgen Schwanitz.

