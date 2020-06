Arnsberg und Sundern: Schützen treten im Ideen-Wettbewerb an

In Uniform zum Vogelschießen antreten – das fällt in diesem Jahr aus. Die Vereine haben aber viele Ideen für andere Aktionen.

Arnsberg/Sundern. Bei der WP-Schützenhilfe sind auch Ideen der Vereine in Arnsberg und Sundern gefragt. Der Wettbewerb ist mit insgesamt 10.000 Euro dotiert.

Die Schützenfestsaison 2020 ist anders als alle vorherigen – aber auch, wenn sie ihre großen Feste schweren Herzens absagen mussten, sind die Schützen in Arnsberg und Sundern aktiv. Sie feiern online, veranstalten Platzkonzerte mit Livestream, verschicken Fest-Pakete für die kleine feier im eigenen Wohnzimmer, sie renovieren ihre Hallen und vor allem engagieren sie sich in der Corona-Pandemie weiterhin für die Gemeinschaft in ihren Orten. Sie starten Hilfsaktionen und kümmern sich um diejenigen, die es in der Krise besonders schwer haben.

Die Aktion „WP-Schützenhilfe“ soll die Stärken des Schützenwesens gerade in diesen Zeiten herausstellen und belohnen. Da es in diesem Jahr keine neu gekrönten Königinnen geben wird, die im Wettbewerb gegeneinander antreten können, haben die WP und Veltins einen alternativen Wettbewerb für die Schützenvereine und Bruderschaften ins Leben gerufen.

„Mit der WP-Schützenkönigin geht es erst 2021 weiter“, so die Organisatoren. Der neue Wettbewerb soll zeigen, wie viel Kreativität und Zusammenhalt das Schützenwesen in Arnsberg und Sundern zu bieten hat.

Online-Voting und Jury-Bewertung

Auf der Seite www.wp-schuetzenhilfe.de können alle Vereine (Vorstand, Kompanien, Jungschützen, Tambourkorps,…) vorstellen, welche Aktionen sie aktuell durchführen oder auch welche Ideen und Innovationen für die Zukunft geplant sind. Uns interessiert: Wie werden zurzeit gemeinsame Aktionen im Verein durchgeführt? Welche lustigen, kreativen Ideen gibt es? Was wird zu den eigentlichen Schützenfestterminen geplant oder gemacht?

Die Vereine können in Wort, Bild oder Video ein eigenes Profil anlegen: „Mit Zusammenhalt durch die Krise“, „Neue Ideen für das Schützenwesen“, „Feste feiern mal anders“, „Unser kreatives Konzept für den Neustart nach Corona“ - das sind die Themen, bei denen auch die Arnsberger und Sunderner Schützen viel zu bieten haben dürften.

Wir stellen gerne die interessanten Aktionen und Ideen der Schützen in unserer Zeitung und online vor. So entsteht auch eine Art Maßnahmenkatalog mitsamt Ideenbörse, der allen Bruderschaften und Schützenvereinigungen Anregungen für das eigene Tun geben kann. Vom 17. bis 31. August kann dann in einem Online-Voting über die verschiedenen Ideen abgestimmt werden.

Es wird bei der Abstimmung nur einen Durchgang über das gesamte Verbreitungsgebiet geben. Das Gesamtergebnis setzt sich aus 70 Prozent Voting und 30 Prozent Jury (WP, Veltins, Sauerländer Schützenbund) zusammen.