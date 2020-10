Arnsberg und Sundern: Weniger Arbeitslose im Oktober

Erfreulicher Trend: Weniger Jobsuchende wurden im Oktober in Arnsberg und Sundern gezählt.

Arnsberg/Sundern. Die Arbeitslosigkeit in Arnsberg sinkt erneut: Die Oktober-Bilanz weist 50 Abgänge aus. Auch in Sundern ist die Zahl rückläufig; um 21 Personen.

Der Arbeitsmarkt in Arnsberg und Sundern hält dem Corona-Druck weiter stand: Im Oktober waren in Arnsberg erfreulicherweise 50 Menschen weniger auf der Suche nach Arbeit als im September. Auch in Sundern sank die Zahl der Menschen auf Jobsuche – und zwar um 21 Personen.

Die Zahlen im Überblick:

In Arnsberg waren Ende Oktober 2879 Personen arbeitslos gemeldet, im September 2020 wurden 2929 Jobsuchende gezählt. Die Arbeitslosenquote (Basis: alle zivilen Erwerbspersonen) lag Ende Oktober 2020 bei 6,9 Prozent, Ende September 2020 noch bei 7,1 Prozent.

In Sundern suchten im Oktober 681 Menschen Arbeit; 21 weniger als Ende September 2020 (da waren es 702). Die Arbeitslosenquote an der Röhr (Basis ­alle zivilen Erwerbspersonen) sank bis Ende Oktober 2020 um 0,1 Prozent auf 4,2 Prozent – Ende September 2020 lag sie bei 4,3 Prozent.

