Arnsberg und Sundern wird weiter geschunkelt

Arnsberg/Sundern. Das gab e seit den 90er Jahren nicht mehr: In Arnsberg und Sundern rollte keine Wagen im Karnevalszug. Doch die Stimmung war gut.

Punkt 11.11 Uhr wurde heute in der Kulturschmiede die Entscheidung verkündet: Der Arnsberger Karnevalszug findet nicht statt. Wenig später war man auch in Sundern klar. „Wir gehen nicht“ , so Dennis Giesen von KG „Flotte Kugel“. Doch für die echten Karnevalisten wurde gefeiert, auch ohne Zug war im Kneipenviertel in Arnsberg beste Stimmung.

Ironie des Schicksals. Punkt 11.11 Uhr wurde gestern Morgen in der Kulturschmiede die Entscheidung verkündet: Der Arnsberger Karnevalszug, auch liebevoll „Lindwurm der Freude genannt“, findet nicht statt. Die Verantwortlichen von Feuerwehr, Ordnungsamt, Technischem Hilfswerk und Polizei hatten sich nach intensiver Beratung zusammen mit Umzugsleiter Fabian Leben für diesen bitteren Schritt entschieden. Im Hinblick auf die Wetterprognosen für den Nachmittag mit Sturmböen und Dauerregen habe es aber keine Alternative gegeben, so die einhellige Meinung des Krisenstabes. Und auch den Zug um ein oder zwei Stunden nach hinten zu verlegen, wäre nur ein unsicheres Wagnis gewesen.

Zur Tagesordnung

„Mama Mia, was für ein Schock“, sagte Propst Hubertus Böttcher, der zusammen mit seinem Amtskollegen Pastor Johannes Böhnke in dieser Session die Arnsberger Narrenwelt regiert. Schnell ging dann man in der Arnsberger Kulturschmiede aber wieder zur Tagesordnung über, es wurde geschunkelt und gelacht, was das Zeug hielt, denn es war Empfang der Narren dort.

Die Pauerländer sorgten hierbei für beste Stimmung unter den KLAKAG Aktiven und den Ehrengästen von HüKaGe und den Abordnungen der befreundeten Vereine. Ob der „Lindwurm der Freude“ nachgeholt oder gänzlich ausfällt, war bis gestern Abend noch nicht entschieden.

Pappe wäre aufgeweicht

In Sundern reichte ein Gespräch zwischen dem Vorstand der KG „Flotte Kugel“ Sundern und dem Ordnungsamt: „Alle zu gefährlich“, einigte man sich auf die Absage des 52. Kinderkarnevalszuges von Sundern. „Ich glaube nicht, dass die Wagen die Aufstellung am Marktkauf überstanden hätten. Es ist doch alles aus Pappe, und dann dieser Regen“, so Dennis Giesen vom Vorstand. Und was von den schönen Verkleidungen, der Schminke im Gesicht bei den Fußgruppen bis zur Polizeistation gehalten hätte: „Es war bestimmt nicht viel“, so Giesen weiter.

Dennoch war ab 14 Uhr die Stimmung in der Schützenhalle gut, es wurde gefeiert. Morgen geht der Schlüssel um 10 Uhr an den Bürgermeister zurück. Zum Glück ohne besondere Vorkommnisse.

Alternativen?

Über Alternativen will man ab dem morgigen Rosenmontag in Ruhe nachdenken, heißt es von beiden Karnevalsgesellschaften. Wie immer: Wir informieren.