Arnsberg: Unfallflucht auf der Habichtshöhe

Arnsberg. Nach einer Unfallflucht auf dem Schreppenberg ermittelt jetzt die Polizei in Arnsberg.

Wie die Polizei jetzt mitteilt, kam es am Ostersonntag, gegen 23.30 Uhr, auf dem Schreppenberg zu einer Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden. Im Kreuzungsbereich Habichtshöhe / Kreuzkirchweg beschädigte der Fahrer eines schwarzen Ford Fiesta einen dort geparkten Pkw und eine Hecke. Der Fahrer flüchtete, ohne sich um den Schaden am Fiesta und an der Hecke zu kümmern.

Mögliche Zeugen dieser Verkehrsunfallflucht werden nun gebeten, sich zur weiteren Sachverhaltsklärung mit der Polizei in Arnsberg unter der Telefon­nummer 02932 / 90 200 in Verbindung zu setzen.

