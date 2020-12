Arnsberg: Verbotszonen und Appell für Verzicht auf Feuerwerk

Raketen, sollen nach dem Willen der Stadt in diesem Jahr in Arnsberg nicht fliegen und knallen. 

Arnsberg. Die Stadt Arnsberg hat Verbotszonen für Silvesterfeuerwerke ausgewiesen und appelliert grundsätzlich auf Verzicht.

Kein Feuerwerk an Silvester – die Stadt Arnsberg appelliert für den diesjährigen Jahreswechsel intensiv an das Verantwortungsbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger. „Nachdem durch Bund und Länder in einem gemeinsamen Beschluss festgelegt wurde, dass Pyrotechnik in diesem Jahr vor Silvester nicht verkauft werden darf und an Silvester selbst ein An- und Versammlungsverbot gilt, ist auch unsere Botschaft in Arnsberg klar und deutlich: Bitte unterstützen Sie die bundesweit beschlossenen Maßnahmen und unterlassen Sie zu Silvester das Zünden von Feuerwerk – auch wenn dieses möglicherweise bereits erworben wurde – und halten Sie sich bitte an die geltenden Regeln“, erklärt der Arnsberger Bürgermeister Ralf Paul Bittner.

Infektions- und Verletzungsrisiko

Verschiedene Faktoren würden hierbei eine wichtige Rolle spielen: Zum einen steige das Risiko, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, deutlich, wenn die Menschen um Mitternacht des Jahreswechsels auf der Straße zusammenkommen und Feuerwerke gezündet werden. Zum anderen komme es jedes Jahr an Silvester zu zahlreichen Verletzungen und Unfällen, die in den Notaufnahmen der Krankenhäuser behandelt werden müssen. „Diese aber müssen wir in der aktuellen besonderen Situation und vor dem Hintergrund der derzeitigen enormen Belastung des Gesundheitssystems vor jeder Zusatzbelastung schützen“, so Ralf Paul Bittner. Denn das Coronavirus mache auch vor dem Jahreswechsel nicht halt – die Kapazitäten der Krankenhäuser werden somit nach wie vor dringlich für die Behandlung von mit dem Coronavirus infizierten Menschen benötigt.

Verbotsplätze

Ein definitives Verbot für das Zünden von Feuerwerk gilt in Arnsberg auf den folgenden Plätzen: In Arnsberg: Neumarkt, Schlossruine, Gutenbergplatz, Europaplatz und Gebrüder-Apt-Platz (Sauerlandtheater). In Hüsten ist das „Böllern“ am Hüstener Markt, in Neheim auf dem Neheimer Markt und in Oeventrop auf der Kirchstraße behördlich untersagt. „Die Einhaltung des Verbotes des Zündens von Feuerwerk an diesen Stellen sowie des An- und Versammlungsverbotes an Silvester werden durch Polizei und Ordnungsamt kontrolliert“, so die Stadt Arnsberg, Zuwiderhandlungen würden unverzüglich geahndet.

Bittner: Gespartes Geld spenden!

Die Stadt Arnsberg rät somit allen Bürgern grundsätzlich dringlich vom Zünden von Silvesterfeuerwerk ab: „Bitte denken Sie an Ihre Mitmenschen, denken Sie an die Allgemeinheit. Die aktuelle, sehr belastende Situation kann sich nur verbessern, wenn nicht jeder auf sich, sondern mehr auf seinen Nächsten schaut. Bitte nehmen Sie hier Ihre Eigenverantwortung wahr und lassen Sie uns dieses Jahr auch in Arnsberg ein Silvester ohne Feuerwerk begehen – im kleineren ruhigeren Kreise und damit besonnen und unsere Mitmenschen schützend“, so Bittner. „Unsere Stadtgesellschaft zeichnet sich durch ein starkes bürgerschaftliches Engagement und insbesondere durch die Vielzahl der gemeinnützigen Projekte und Organisationen aus. Von diesem großartigen Einsatz profitieren wir alle. Bitte denken Sie doch einmal daran, das durch den Feuerwerk- und Böllerverzicht eingesparte Geld einem dieser engagierten Arnsberger Akteure zukommen zu lassen.“

Böllern soll langfristig reduziert werden

Bereits im vergangenen Jahr hatte sich in Arnsberg unabhängig von der diesjährigen Entwicklung der Corona-Pandemie eine Projektgruppe mit der Frage beschäftigt, wie das Zünden von Feuerwerk an Silvester zugunsten des Schutzes der Tierwelt und Umwelt reduziert werden kann und welche Alternativen den Menschen hier geboten werden könnten. Auch weiterhin wird die Projektgruppe an diesem Thema arbeiten.

