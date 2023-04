Arnsberg: Verkehrschaos um die gesperrte Marienbrücke

Arnsberg. Die Stadt Arnsberg arbeitet mit Hochdruck an einer Lösung für das Problem

Seit vergangenem Dienstag ist die Marienbrücke in Arnsberg teilweise gesperrt: In Richtung Altstadttunnel ist eine Umleitung ausgeschildert, vom Altstadttunnel kommend wird der Verkehr über die Mitte der Brücke geleitet. Fahrzeuge mit einem Gewicht von über 7,5 Tonnen dürfen die Brücke aktuell gar nicht mehr passieren.

Das sorgt besonders zu den Stoßzeiten im Berufsverkehr für extreme Belastungen der Umleitungsstrecken und der umliegenden Straßen. Anwohnerinnen und Anwohner beschweren sich jetzt schon über Lkw in Anliegerstraßen und missachteten Tempo-30-Zonen.

Die Stadt Arnsberg arbeitet aktuell mit Hochdruck an einer Lösung und einer Entlastung der Verkehrssituation, erklärt Pressesprecherin Ramona Eifert – denn auch die Stadt hatte nicht damit gerechnet, dass die Sperrung erfolgen musste. Der Fachbereich 4, zuständig für Standentwicklung, Bauen, Umwelt und Mobilität, ist bereits mit der zuständigen Verkehrsbehörde in Kontakt getreten, um dort gemeinsam nach einer Lösung zu suchen. „Das ist aber nicht ganz so einfach, da die Möglichkeiten sehr begrenzt sind.“

