Arnsberg: Verkehrsfallen in Müschede entschärfen

Müschede. Ratsmitglied Gerd Stüttgen (SBL) weist auf Gefahrenpunkte im Müscheder Straßenverkehr hin – und macht Vorschläge zur Entschärfung.

„Im Ortsteil Müschede haben sich in letzter Zeit zwei Gefahrenpunkte im öffentlichen Verkehr herauskristallisiert, um deren Beseitigung bzw. Abmilderung ich bitte“, schreibt Gerd Stüttgen an die Stadtverwaltung. Es sollte gehandelt werden, bevor Menschen ernsthaft zu Schaden gekommen. Gerade Kinder, ältere und gehbehinderte Menschen seien als Verkehrsteilnehmer benachteiligt, so das Ratsmitglied (SBL) weiter.

Die abschüssige Straße des verkehrsberuhigten Bereichs „Ges­mecke“ (Bereich Hausnummern 8 und 10) von der Einfahrt aus werde von Kindern gerne als Abfahrt mit Fahrrädern, Rollern, Skate-Boards, Roller-Blades, Bobby-Cars und anderen „Fahrzeugen“ benutzt. Dabei erreichten die Kinder teils durchaus verhältnismäßig hohe Geschwindigkeiten. „Wenn dann Pkw oder Motorräder, vom unteren Bereich der „Gesmecke“ kommend, eben diese Strecke hinauffahren wollen, kann es zu gefährlichen Unfällen kommen“,so Stüttgen. Die Kinder könnten die Gefahr zum großen Teil nicht einschätzen und auch nicht immer schnell abbremsen. Eine schnelle, preiswerte und sehr effektive Abhilfe könne ein Verkehrs-Spiegel auf Höhe der Häuser Nummer 6 oder 8 sein. Motorisierte Verkehrsteilnehmer könnten dann die Kinder rechtzeitig sehen und anhalten. „So kann es erst gar nicht zu Zusammenstößen kommen, ein Laternenmast als Basis für einen solchen Spiegel ist vorhanden“, sagt der Müscheder Stüttgen.

Ortstermine angeregt

An der Rönkhauser Straße (zwischen den Häusern 36f und 38) führt ein Fußgänger-Verbindungsweg von der Kronenstraße zur Rönkhauser Straße, der u. a. gerne von Mitarbeitern der Firma Cronenberg oder Kunden der Bäckerei Jürgens genutzt wird. „Da die Rönkhauser Straße unmittelbar vor der Einmündung dieses Weges eine Kurve aufweist, sind querende Fußgänger, zumal bei überhöhter Geschwindigkeit, erst sehr spät erkennbar und werden so manches Mal zu plötzlichen Sprints oder Sprüngen an die Seite veranlasst, um nicht angefahren oder überfahren zu werden“, hat der Ratsherr beobachtet. Hier könne eine Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h, wie auch in anderen Ortsteilen bereits mehrfach erfolgreich durchgeführt, eine wirksame, schnelle und kostengünstige Abhilfe schaffen.

„Ich bitte Sie, sich der o. g. Verkehrsbereiche im Interesse der Fußgänger, insbesondere aber der Kinder, älteren und gehbehinderten Menschen, alsbald anzunehmen und in der nächsten oder übernächsten Sitzung des Bezirksausschusses entsprechend zu berichten“, schreibt Gerd Stüttgen – und regt zugleich einen Ortstermin im Vorfeld der nächsten oder übernächsten BZA-Sitzung an.