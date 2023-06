Arnsberg: Versuchte Geldautomatensprengung in Herdringen

Herdringen. Erneut sollte Arnsberg das Ziel von Geldautomaten-Sprengern werden. Ein Versuch in Herdringen aber scheitert.

Und wieder ein Versuch, an das große Geld zu kommen: Am Donnerstagmorgen um 3.39 Uhr hebelten zwei unbekannte Täter in Herdringen am Neuen Weg zunächst die Eingangstür eines Geldinstitutes und später den darin befindlichen Geldautomaten auf. „Wahrscheinlich als Vorbereitung für eine geplante Sprengung des Automaten“, so die Polizei. Durch die kriminellen Arbeiten wurde ein Alarm ausgelöst, auf welchen die Täter offenbar aufmerksam wurden.

Die schwarz gekleideten Täter - sie trugen Sturmhauben - verließen daraufhin fluchtartig das Gebäude und bestiegen einen vor dem Gebäude wartenden weißen Pkw. Die Marke war vermutlich ein Audi, der von einem dritten Tatbeteiligten gefahren wurde. Der Pkw flüchtete dann mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Herdringer Schloss.

Erst kürzlich sorgte eine Geldautomatensprengung bei der Deutschen Bank in Neheim für Aufsehen. Die Sparkasse und die Volksbank haben sich in den vergangenen Monaten intensiv mit der Sicherung ihrer Geldautomaten-Standorte beschäftigt.

Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizeiwache Arnsberg unter 02932/90200.

