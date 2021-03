Die Polizei in Arnsberg fahndet nach einem korpulenten Pärchen.

Polizei Arnsberg: Versuchter Einbruch in Apotheke

Arnsberg. Die Polizei fahndet jetzt nach einem korpulenten Pärchen - und bitte mögliche Zeugen um Hinweise.

Ein bislang unbekanntes Pärchen steht im Verdacht, am Dienstag versucht zu haben, in eine Apotheke an der Clemens-August-Straße einzubrechen:

Gegen 18.40 Uhr verschloss eine Mitarbeiterin beim Verlassen der Apotheke den Seiteneingang. Dabei, teilte die Polizei mit, bemerkte sie das Pärchen, das sich auffällig von ihr abwendete. Als die Apothekerin dann nach wenigen Minuten zurückkehrte, waren die Frau und der Mann verschwunden.

An der Seitentür fanden sich jedoch Hebelspuren. Das Pärchen nutzte möglicherweise die Abwesenheit der Mitarbeiterin und hatte versucht, in die Apotheke einzubrechen. Sie scheiterten jedoch an der stabilen Tür.

Personenbeschreibung liegt vor

Folgende Personenbeschreibungen liegen vor: Die Frau soll etwa 25 bis 35 Jahre und etwa 1,75 Meter groß sein. Sie ist von korpulenter Statur und mitteleuropäischem Aussehen. Ihr schwarzes Haar ist lang und glatt, die Haut blass. Sie war mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Jeans bekleidet. Der

Mann ist etwa 1,75 Meter groß, ebenfalls von korpulenter Statur und mitteleuropäischem Aussehen. Er trug eine schwarze Kopfbedeckung, Jeanshose und Winterjacke.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 -90200 in Verbindung zu setzen.