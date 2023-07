Arnsberg: Versuchter Raub – 77-Jährige brutal gestoßen

Arnsberg. Nach einem brutalen Überfall im Stadtteil Arnsberg fahndet die Polizei nach dem Täter.

Ein bislang noch unbekannter Täter hat am späten Samstagabend, 22. Juli, gegen 23.20 Uhr versucht, einer 77-jährigen Frau in Alt-Arnsberg deren Handtasche zu rauben. Die Frau befand sich zur Tatzeit im Bereich Prälaturstraße / Eichholzstraße, als sie von einem bislang unbekannten Täter von hinten angegangen und zu Boden gestoßen wurde. Im weiteren Verlauf versuchte der Täter erfolglos, der Frau die Handtasche zu entreißen. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die Frau zog sich bei dem Sturz Verletzungen im Gesicht zu und wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Hinweise bitte an die Polizei Arnsberg unter 02932 - 9020 3211.

