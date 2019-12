Arnsberg. Poetry Slam, Herbert Knebels Affentheater, Ballett, Jazz und Schauspiel: Auf den Arnsberger Bühnen gibt es 2020 einiges zu sehen.

Arnsberg: Viele kulturelle Höhepunkte in 2020

Die Arnsberger Bühnen – Sauerlandtheater und Kulturschmiede – haben für das kommende Jahr viel zu bieten in Sachen Schauspiel, Konzert, Tanz Kabarett und Comedy. Wir geben einen Überblick über einige kulturelle Höhepunkte im neuen Jahr.

Schauspiel

Das Ensemble des Teatron-Theaters unter der Leitung von Yehuda und Ursula Almagor arbeitet der zeit an seiner neuen Produktion „La Loba tanzt“, ein generationenübergreifendes Theaterprojekt mit Frauen aus der Region. Das Ergebnis wird am 24., 25., und 26. April jeweils um 20 Uhr in der Kulturschmiede zu sehen sein.

Arnsberg Karten im Vorverkauf Karten für die Veranstaltungen sind, wenn nicht anders angegeben, erhältlich unter www.reservix.de und in lokalen Vorverkaufsstellen: im Score Shop, Apothekerstraße 25 in Neheim, im Reisebüro Meyer, Marktstraße 8 in Hüsten sowie in der Buchhandlung Sonja Vieth, Alter Markt 10 in Arnsberg und beim Verkehrsverein Arnsberg, Neumarkt 6. Weitere Informationen zum Programm, zum Sitzplan und Vorverkauf gibt es unter www.arnsberg.de/kultur/theater

Zuvor führt das Ensemble am 17., 18. und 19. Januar jeweils um 20 Uhr noch einmal „Else“ über das Leben von Else Lasker Schüler in der Kulturschmiede auf.

Das Spielwerk präsentiert Ende Januar und Anfang Februar „Die zwölf Geschworenen“ in der Kulturschmiede, alle vier Aufführungen sind allerdings bereits ausverkauft.

Musicals

Gleich mehrere Musicals stehen auf dem Jahresprogramm 2020. Darunter sind zum Beispiel „Der kleine Drache Kokosnuss“ am 24. Januar um 16 Uhr im Sauerlandtheater, die Musical-Highlights am 5. Februar im Sauerlandtheater sowie „Die Schöne und das Biest“ am 29. März und „Dschungelbuch“ am 31. Oktober, ebenfalls im Sauerlandtheater.

Comedy

Wer seine Bauchmuskeln beim Lachen trainieren will, ist zum Beispiel am 14. Februar um 20 Uhr in der Kulturschmiede richtig: Dann präsentiert dort Stand-Up-Comedian Sascha Korf sein Programm „...denn er weiß nicht, was er tut“.

Der Kabarettist und Komiker Uwe Lyko steht mit seiner Kunstfigur Herbert Knebel auf der Bühne. Foto: Arnulf Stoffel

Herbert Knebel bringt sein legendäres „Affentheater“ am 26. April ins Sauerlandtheater.

Tanz

„Don’t stop the Music - The Evolution of Dance“ heißt es am 16. Februar um 18 Uhr im Sauerlandtheater. Das Ensemble verspricht verschiedene Tanzstile zu Ohrwürmern von Elvis Presley und den Beatles, den Bee Gees, Madonna und Michael Jackson bis hin zu heutigen internationalen Stars wie Usher, Rihanna und Lady Gaga.

Wer es klassischer mag, kann am 7. oder 8. März eine Aufführung des Balletts „Napoli oder Der Fischer und seine Braut“ besuchen. Das Tanzstudio Alberti präsentiert im Sauerlandtheater die Liebesgeschichte zwischen dem Fischer Gennaro und seiner Braut Teresina.

Das NRW-Juniorballett tritt am 19. Mai um 19 Uhr im Sauerlandtheater auf.

Irische Klänge und Tänze gibt es bei den „Danceperados of Ireland“ am 29. November um 19 Uhr im Sauerlandtheater.

Musik

Der Arnsberger Folkclub präsentiert am 11. Januar um 20 Uhr in der Kulturschmiede die Klangmanufaktur mit „Oakwood Paddys“ und „Hoodie Crows“.

Der Arnsberger Jazzclub bietet am 24. Januar um 20 Uhr in der Kulturschmiede Don und Ray mit „rockin’in rhythm“.

Hits bekannter Musiker gibt es in der „Udo-Jürgens-Story“ am 16. Januar um 20 Uhr sowie am 2. April um 19 Uhr in „Servus Peter - Eine Hommage an Peter Alexander“ im Sauerlandtheater zu hören.

Literatur

In die zweite Runde geht es für den Arnsberger Poetry Slam am 3. Mai ab 18 Uhr im Sauerlandtheater. Die Moderation übernimmt Jan Schmidt (Bochum). Das Line-Up des Abends wird nach und nach unter www.facebook.com/slamarnsberg bekannt gegeben.