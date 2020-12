Arnsberg: Viele Spender helfen Bedürftigen

Auch die engagierten Kinder der Arnsberger Sauerschule sind dabei und setzen sich für eine Zirkusfamilie ein.

Arnsberg. „Ich bin sprachlos! Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll!“ waren die Worte von Ann-Katrin Bichlmaier, als sie jetzt ahnungslos zur Adolf-Sauer-Schule nach Arnsberg eingeladen wurde.

Die Schülerinnen und Schüler der Sauerschule haben im Unterricht die Adventszeit vorbereitet und Mottowochen erarbeitet. Von der Idee angesteckt rief der Förderverein der Sauerschule dazu auf, eine Spende für Familie Bichlmaier abzugeben.

Sauerschule übergibt 888,88 Euro an Zirkusfamilie

Der Hintergrund: Bereits zweimal, 2015 und 2019, erlebte die Sauerschule eine sehr gelungene Zirkuswoche mit der Zirkusfamilie Bichlmaier und ihrem Mitmachzirkus „Manegentraum“.

Die Coronapandemie trifft auch Familie Bichlmaier schwer, sie hatte in diesem Jahr keine Einnahmen.So übergab die Schule die stolze Summe von 888,88 Euro.

RDM Arnsberg spendet 150 besondere Tüten an die Tafel

Die Arnsberger Tafel bekam Besuch von Thomas Bock (Managing Director) und Lisa Lang (Management Assistant) der Firma RDM Arnsberg. Sie übergaben 150 gepackte Tüten mit besonderen Lebensmitteln und Süßigkeiten für Erwachsene und Kinder. Dies statt des schon traditionellen Essens, das sonst auch immer von RDM mit organisiert worden war, doch in diesem Jahr Corona zum Opfer gefallen ist.

Volksbank Sauerland unterstützt Tafel und Caritas

Die Volksbank Sauerland verzichtet auch in diesem Jahr auf die Weihnachtsgrüße an Kunden in Form von Präsenten und Anschreiben und spendet - wie viele Betriebe - stattdessen in die Region. Konnten sich im vergangenen Jahr Ortsgruppen der DLRG freuen, wurde nun die Spende an die Tafel und sogenannte Warenkörbe der Caritas in der Region übergeben. Darunter auch 2000 Euro für die Tafel Arnsberg (für Arnsberg und Sundern).

„Gerade in diesem Jahr ist es uns wichtig, diejenigen zu unterstützen, die es wirklich bitter nötig haben,“ sagt der Pressesprecher der Volksbank, Jörg Werdite und ergänzt: „Die großartige Arbeit aller ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer in den Tafeln und der Caritas ist unglaublich und mit Geld eigentlich gar nicht zu bezahlen. Mit unseren Spenden wissen wir, dass die Lebensmittel gerade zu Weihnachten genau dort ankommen, wo sie wirklich benötigt werden“.

Auch Kaufland Bruchhausen hat ein Herz für Kinder

Das Kaufland in Arnsberg-Bruchhausen hat am Donnerstag, 17. Dezember, 40 Kinder des Vereins für Kinder- & Jugendhilfe besonders glücklich gemacht. Bei der Wunschbaumaktion konnten sie ihre Wünsche an Kaufland richten und dabei aus einem „Wunschbaumkatalog“ wählen. Besonders beliebt waren Technik-Geschenke wie Bluetooth-Lautsprecher und Spielsachen der Firmen Lego und Playmobil. Kaufland übernahm die Organisation der Geschenke.

Auf einer Grußkarte, die am Geschenk angebracht wurde, hinterließen die Schenkenden ein paar persönliche Worte. „Wir sind begeistert, dass sich für alle Geschenke Spender gefunden haben, und danken unseren Kunden von ganzem Herzen“, sagt Kaufland-Hausleiter Dirk Breiken. Die Wunschbaumaktion führte das Kaufland in Arnsberg zum ersten Mal durch.