Arnsberg: „Vielfalt pur“ will Chancengleichheit für Kinder

Arnsberg. Der neue Verein „Vielfalt pur“ will die Interessen von Familien mit Migrationsgeschichte in der Stadt vertreten. Im Fokus stehen die Kinder.

Schulschließungen veränderten vor rund einem Jahr unser aller Leben. Schülerinnen und Schüler wurden plötzlich im Homeschooling unterrichtet. Von heute auf morgen veränderte sich das gesamte Lebensumfeld der Kinder und Jugendlichen. Eine immense Herausforderung für Lehrer-/innen, Eltern und insbesondere diejenigen, deren schulische Zukunft seither vor einer riesigen Hürde steht: Die Schüler. Besonders gefährdet, hohe Bildungsdefizite aufzubauen, sind Schüler mit Einwanderungsgeschichte.

Bürgermeister eingeladen

Genau dieser nimmt sich der frisch gegründete Verein „Vielfalt Pur e.V.” an und lud als Auftakt der offiziellen Vereinstätigkeit den Bürgermeister der Stadt Arnsberg, Ralf Paul Bittner, zu einem Video-Meeting zum Thema „Homeschooling/Distanz-Unterricht bezogen auf die Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Arnsberg” ein. Genannt wurden Beispiele aus der Praxis - eigene Erfahrungswerte oder eben auch Mitgliedern des Vereins im Zuge ihrer beruflichen und ehrenamtlichen Begleitung geflüchteter Menschen und Menschen mit Migrationsgeschichte. In aller Deutlichkeit äußerte der Bürgermeister seinen Wunsch, auch den Verein Vielfalt Pur e.V. in zukünftige Projekte und innerstädtischer Vernetzungen einzubeziehen, um auf die vielfältigen Erfahrungen der Vereinsmitglieder zurückgreifen zu können. „Gemeinsamkeit hat uns schon in der Steinzeit als Menschen ausgezeichnet - es kann auch hier nur der richtige Weg sein, gemeinsam vorzugehen”, so Bittner.

Endgeräte beschaffen

Die Beschaffung der Endgeräte (Laptops, iPads) wurde aufgegriffen, hinweg über die Möglichkeiten des Abbaus etwaiger sich durch die Schulschließungen entwickelte Bildungsdefizite bis hin zu Ideen und Vorschlägen, um die Schüler mit einem erhöhten Förderbedarf während und auch nach der Corona-Pandemie zu unterstützen.

Angedacht sei beispielsweise das Wiederbeleben der seinerzeit geplanten Schaffung von „Außerschulischen Lernorten” - seinerzeit kam es nicht zur Umsetzung, weil im Mai 2020 das rollierende Unterrichtsmodell griff. Von „Vielfalt Pur“ vorgeschlagen könnte das Angebot um „Lernlotsen” erweitert werden.

Rolle als Sprachrohr

Das Ziel von Vielfalt pur: Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund Gehör zu verschaffen und für all diejenigen Eltern, die ihre Kinder nicht unterstützen können, ein Sprachrohr zu sein. Auf Netzwerkarbeit und Vielfältigkeit setzend sollen Perspektiven für die verschiedensten Menschen und Kulturen geschaffen werden.

