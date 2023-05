Arnsberg: „Vierte“ plant zwei Events der besonderen Art

Arnsberg. Vierte Kompanie der Bürgerschützen plant Fine-Dining und Party zur Nachfeier.

Die Vierte Kompanie der Bürgerschützen ist in diesem Jahr Königskompanie und will zur Schützenfestnachfeier mit zwei besonderen Events aufwarten. Zum einen konnte zum „Feierabend4 – Die Party“ mit dem österreichischen Schlager- und Volksmusiktrio „Die jungen Zillertaler“ eine Band mit Garant für gute Stimmung und Partylaune engagiert werden, zum anderen bieten die Wilddiebe als besonderes Schmankerl des Abends ein exklusives „Fine-Dining-Menü“ in der Festhalle an.

Drei Gänge

Das Team vom Landgasthof Hoffmann in Rumbeck bereitet vor Ort und live ein Drei-Gänge-Menü für die Gäste vor. Als ersten Gang gibt es Variationen von der Arnsberger Lachsforelle geräuchert, mit Lachsklößchen, Sellerie und Apfel als Zutaten. Der zweite Gang steht unter dem Motto „Das Beste vom Kalb“ mit Filet, geschmorter Keule und Potthucke. Der dritte Gang ist für den süßen Gaumen bestimmt, hier serviert das Rumbecker Küchenteam ein „Duett von Haselnuss und Schokolade“. Alle Speisen werden im festlichen Ambiente präsentiert und vor Ort sichtbar zubereitet. „Live Cooking“ perfekt also. Live ist auch der Auftritt von Zauberkünstler Steffen Nitsche, der mit einer Mischung aus Comedy, Mentalismus und moderner Zauberkunst geheimnisvolle Magie hautnah erleben lässt.

Sowohl zum Drei-Gänge-Menü als auch zur Dinner-Show wird eine breitgefächerte Getränkeauswahl, bestehend aus Pils vom Fass, ausgesuchten Weinen und alkoholfreien Getränken angeboten – natürlich im Preis enthalten.

Auch für Gourmets

Das Dinner findet am Dienstag, 4. Juli, von 170 Uhr bis 19:30 Uhr in der Festhalle an der Promenade statt. Der Preis beträgt 89 Euro, inklusive Getränkeauswahl. Die Organisatoren der Vierten Kompanie sind sich sicher, mit diesem außergewöhnlichen Abend an breites Publikum anzusprechen: „Gönnen Sie sich mit ihren Lieben, Bekannten, Nachbarn und Freunden einen besonderen Abend und lassen Sie sich im Herzen von Arnsberg verwöhnen“. Besonders geeignet ist die Veranstaltung auch für Firmen als Dankeschön für langjährige Kunden und Lieferanten oder verdiente Mitarbeiter, zum Betriebsjubiläum – und natürlich für alle Gourmets.

Anmeldungen bitte bis zum 15. Juni beim Landgasthof Hoffmann in Rumbeck, Mescheder Straße 80, Tel. 02931 13048 oder direkt bei der Königskompanie unter vierte@buergerschuetzen.de

