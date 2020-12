Arnsberg: Virtueller Rundgang durch das Sauerland-Museum

Hochsauerlandkreis/Arnsberg. Auf der Homepage des Arnsberger Sauerland-Museums steht ab sofort ein virtueller 360°-Rundgang bereit.

Ein kostenloser digitaler Einblick in das Sauerland-Museum ist nun auch zu Hause – vom Sofa aus möglich: Auf der Homepage des Museums steht ein 360°-Rundgang bereit. Einige Räume aus der Dauerausstellung, aus dem Neubau oder der Museumsshop können virtuell erkundet werden. Der Rundgang funktioniert auf allen Geräten mit Internetzugang, also auch vom Smartphone oder Tablet.

Das Sauerland-Museum wird mindestens bis zum 10. Januar geschlossen bleiben. Viele Museen haben in der Zeit des Lockdowns und reduzierten Besucheraufkommens ihre digitalen Angebote erweitert. Der Link zu dem Rundgang ist auf der Homepage http://www.sauerland-museum.de/sauerlandmuseum/startseite/index.php zu finden.

Sie wollen wissen, was in Arnsberg passiert? Melden Sie sich hier zum kostenlosen Newsletter an.

+++ Mehr Nachrichten aus Arnsberg, Neheim und Sundern finden Sie auf unserer Stadtseite +++