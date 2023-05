Arnsberg: Von Frühschoppen bis Familientag, auf geht´s!

Hüsten. Immer noch keine Idee, was man heute am 1, Mai in Arnsberg und Umgebung so machen könnte? Hier ein paar Tipps für den kurzfristigen Ausflug.

Pünktlich zum Start in den Wonnemonat flattert auf dem Marktplatz der Maikranz in luftiger Höhe. Auch in diesem Jahr hatte der Heimatkreis Freiheit Hüsten die Organisation dieser von zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern besuchte Veranstaltung übernommen. Musikalisch umrahmt wurde das Maibaumaufstellen vom Spielmannszug „In Treue fest“, dem Drehorgelspieler Julius Probst und Waldemar Senft am Akkordeon. Am heutigen Montag werden Wanderer mit Bollerwagen durch die Wälder ziehen, um dann am Nachmittag, nach einer zünftigen Abschlussörtlichkeit Ausschau halten.

Oder wie wäre es mit Entenrennen am 1. Mai?

Für Kurzentschlossene haben wir dazu eine kleine Auswahl: Die 2. Kompanie der Wennigloher Franziskus-Xaverius Schützenbruderschaft lädt zum zünftigen Rinderwurst-Frühschoppen ein. Treffen für hungrige Wanderer und Gäste ist ab 11 Uhr auf dem Dorfmittelpunkt an der Schützenhalle. Ebenfalls ab 11 Uhr lädt die 2. Kompanie der Arnsberger Bürgerschützengesellschaft in die Sebastianhütte ein. Von Hüpfburg und Kinderschminken, bis hin zu Nagelbalken und einem spannenden Schießwettbewerb, ist für alle etwas dabei.

Der neue Dorfplatz in Westenfeld

In Uentrop startet ebenfalls ab 11 Uhr das legendäre Maifest des Schützenvereins auf der Tunnelplatte. Höhepunkt ist am frühen Nachmittag die Ermittlung des Kinderkönigspaares.

Rund um das Feuerwehrmuseum Brennpunkt an der Branddirektor-Kraemer-Straße 1 neben dem Arnsberger Bahnhof dreht sich ab heute Mittag beim Familientag alles um das Thema Feuerwehr. Neben Rundfahrten mit dem historischen Löschfahrzeug und Vorführungen mit der Feuerspritze von 1850, können die Kleinen mit knallroten Feuerwehr-Bobbycars ihre Runden drehen oder in der Kinderatemschutzstrecke üben, wie ein Feuerwehrmann beim Einsatz durch eine verqualmte Wohnung kriecht.

