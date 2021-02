Arnsberg: „Vorsichtiges Miteinander in der Schule“

Lehrerin Anne Deimel ist im Verband für Erziehung und Bildung aktiv. Wie sie auf die Rückkehr in die Grundschulen blickt.

Die Grundschüler sollen ab dem 22. Februar in einem Wechselmodell wieder zum Präsenzunterricht in die Schulen kommen. Die frühere Leiterin der Grundschule Bergheim und stellvertretende Landesvorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung in Nordrhein-Westfalen, Anne Deimel, sieht das als den aktuell richtigen Weg an. Sie weiß aber auch, welche Herausforderung er bedeutet.