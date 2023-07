Arnsberg: Voßwinkeler Schwimmbecken länger in Betrieb

Voßwinkel. Umsetzung der Maßnahmen für einen Weiterbetrieb bis Ende Juni 2024 noch in den Sommerferien 2023.

In intensiven Gesprächen zwischen Landrat Dr. Karl Schneider und Arnsbergs Bürgermeister Ralf Paul Bittner konnte nun eine befristete Verlängerung der Betriebserlaubnis für das Lehr-schwimmbecken Voßwinkel herbeigeführt werden. Die Stadt Arnsberg hat hierzu entsprechende Maßnahmen vorgeschlagen, die vorrangig der Sicherstellung der geforderten Wasserqualität dienen.

Ralf Paul Bittner: „Wir haben verwaltungsintern geeignete Lösungsvorschläge erarbeitet und konnten nun in enger Abstimmung mit dem Hochsauerlandkreis realistische Maßnahmen vereinbaren.“ Alle erforderlichen Schritte sollen nun zeitnah erfolgen und die Umsetzung der Maßnahmen noch in den Sommerferien 2023 im laufenden Betrieb beginnen.

Altersbedingte bau- und hygienetechnische Mängel

Das Lehrschwimmbecken im Arnsberger Ortsteil Voßwinkel weist nach seiner nun ca. 50-jährigen Nutzung altersbedingte bau- und hygienetechnische Mängel auf, welche aktuell einen Weiterbetrieb seitens des zuständigen Gesundheitsamtes des Hochsauerlandkreises über den 30. September 2023 hinaus nicht erlauben. Der Hochsauerlandkreis verlängert – unter der Maßgabe der geplanten Umsetzung der abgestimmten Punkte – die Betriebszeit befristet bis zum 30. Juni 2024. Dieses Zeitfenster ermög-licht den Schulen und Vereinen die Weiternutzung des Beckens bis zur Fertigstellung des Lehrschwimmbeckens am Freizeitbad Nass, das nach den Sommerferien 2024 in Betrieb gehen soll. Bürgermeister Bittner: „Ich danke dem Hochsauerlandkreis, und ganz besonders Landrat Dr. Schneider und den Mitarbeitenden des Gesundheitsamtes, für die stets kooperative Zusammenarbeit, die es uns nun ermöglicht, den Betrieb im Lehrschwimmbecken Voßwinkel bis zum Sommer 2024 aufrecht zu erhalten und so mehr Wasserflächen anbieten zu können.“ Der Rat wird zudem in seiner nächsten Sitzung über eine erneute Bewerbung für Förder­mittel zur Sanierung oder zum Neubau von Lehrschwimmbecken beraten und entscheiden.

