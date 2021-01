Der Wappenturm am Alten Rathaus in Arnsberg.

Altes Rathaus Arnsberg: Wappenturm am Alten Rathaus ist fertig

Zwei eigens dazu herausgebrachte Broschüren erläutern anschaulich die einzelnen Wappen.

Arnsberg. Es ist vollbracht, und das sichtbar für jede Bürgerin, für jeden Bürger: Der Wappenturm an der dem Glockenturm zugewandten Seite des Alten Rathauses am Alten Markt ist fertiggestellt und symbolisiert so die einstige große Bedeutung dieses Verwaltungssitzes. Und damit auch Arnsbergs, die sich allerdings bis heute erhalten hat.

Im Rahmen der Sanierung und barrierefreien Erschließung des Alten Rathauses

wurde - wie mehrfach berichtet - auf der Rückseite des historischen Gebäudes ein Erweiterungsbau errichtet.

Das historische Ensemble wird durch die bauliche Erweiterung nicht entwertet

Um diese Ergänzungen aber so behutsam wie möglich vorzunehmen und das historische Ensemble mit dem unter Denkmalschutz stehenden Altbau nicht zu entwerten, wurden deshalb der neu installierte Aufzug, der die seit langer Zeit geforderte Barrierefreiheit des Verwaltungssitzes herstellt, und die Fluchttreppe zu einem plastischen Baukörper zusammengefasst.

Wappen an der Außenfassade dieses Baukörpers geben nun Hinweise auf die Geschichte des Denkmals - sprich des Alten Rathauses - und verweisen damit zugleich auf die ehemals hier tagenden Landstände des Herzogtums Westfalen.

Zwei Broschüren erläuterten die einzelnen Wappen

Dazu wurden vom Stadtarchiv Arnsberg in Zusammenarbeit mit der Baukultur Arnsberg jetzt zwei kleine Broschüren herausgebracht, in denen die einzelnen Wappen der Städte und Freiheiten im ehemaligen kurkölnischen Herzogtum Westfalen anschaulich dargestellt und verständlich erläutert werden.

Beide Broschüren stehen als pdf-Dateien auf der städtischen Internetseite

www.arnsberg.de/baukultur/gute-beispiele/altes-rathaus zur Verfügung. Darin werden auch Informationen zur gestalterischen Erweiterung des Alten Rathauses mit ansprechenden Fotos gegeben.

Und nicht nur das: In gedruckter Form liegen die Broschüren für Interessierte ab sofort kostenfrei im Stadtarchiv und in der Tourismus-Info am Arnsberger Neumarkt aus.

Das Landständearchiv wurde im Dreißigjährigen Krieg zeitweise nach Köln gebracht

Zur Info: Die Landstände des Herzogtums Westfalen tagten zumindest in der frühen Neuzeit meist in Arnsberg. In der Regel fanden die Sitzungen im Alten Rathaus statt.

Aus diesem Grund war dort auch das Landständearchiv untergebracht. Im Zweifel konnte so bei den Beratungen sofort auf die entsprechenden Unterlagen zurückgegriffen werden. Fand der Landtag an einem anderen Ort statt, wurde auch das Archiv dorthin transportiert.

Während des Dreißigjährigen Krieges wurden die Archivalien übrigens in siebzehn Tonnen zur Sicherheit zeitweise nach Köln gebracht. Kurz nach Ende des Krieges kam das Archiv schließlich zurück nach Arnsberg.

