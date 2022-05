Arnsberg: War„Unfall“ mit dem E-Bike ein tätlicher Angriff?

Arnsberg. Die Polizei sucht erneut Hinweise zu einem E-Bike-Unfall vom 5. Mai. Der verletzte Radfahrer hat eine nachträgliche Aussage getätigt.

Die Kreispolizeibehörde Hochsauerland befasst sich erneut mit einem E-Bike-Unfall vom 5. Mai, da der verletzte Radfahrer eine nachträgliche Aussage zu Protokoll gegeben hat.

+++ Lesen Sie auch: Arnsberg: Heiße Spur den Geldautomatensprengern? +++

Der verunfallte 65-jährige Radfahrer konnte während der Unfallaufnahme am 5. Mai nicht zum Hergang befragt werden. Er hatte starke Schmerzen und wurde im Rettungswagen medizinisch betreut. In der Pressemeldung der Polizei des 6. Mai war zu lesen, dass Zeugen, die den Unfall zwar nicht gesehen, aber den Sturz des Radfahrers gehört haben, Angaben zu einem Fußgänger machen konnten, der sich nach dem Sturz von der Unfallstelle entfernte.

Ein Stoß mit dem Ellenbogen

Der Verunfallte gab nun gegenüber der Polizei an, dass er den Rad-/Fußweg von der Jägerbrücke in Richtung Kleingartenanlage „Auf den Kämpen“ gefahren ist. An der Einmündung wollte er nach rechts Richtung ehemaliges Segelfluggelände abbiegen. Ein Fußgänger befand sich mit gebührendem Seitenabstand links von ihm. Um den Fußgänger auf sich aufmerksam zu machen, klingelte der E-Bike Fahrer noch mit der Fahrradklingel. Auf gleicher Höhe mit dem Fußgänger versetzte dieser ihm unvermittelt einen Stoß mit dem Ellenbogen. Der E-Bike Fahrer stürzte und verletzte sich schwer. Der Fußgänger entfernte sich dann in Richtung des Fußweges zur Twiete/Neumarkt.

Der Fußgänger wird wie folgt beschrieben: 170 cm groß, 70-75 Jahre alt. Der Mann trug eine helle Steppjacke mit rechteckigem Muster und eine helle Hose. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der Tel. 02932/90200.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg