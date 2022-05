Arnsberg: Warum die Bilanz beim SV Herdringen positiv ist

Herdringen. Sowohl sportlich als auch finanziell sieht es beim SV Herdringen gut aus. Vorstand ist wiedergewählt.

Kürzlich fand die Generalversammlung des SV Herdringen im Vereinslokal Dietzel statt.

Manfred Wenzel aus den Reihen des geschäftsführenden Vorstandes begrüßte die gut besuchte Versammlung und führte anschließend durch die Tagesordnung. Beim Gedenken an die verstorbenen Mitglieder wurden stellvertretend Harald Denz und Willi Biermann, beide ehemalige Vereinsvorsitzende, genannt. Im Anschluss folgte der von Michael Ricke vorgetragene Geschäftsbericht. Er nahm Stellung zur sportlich positiven Situation und berichtete zudem von zahlreichen Arbeitseinsätzen der Vorstandsmitglieder am Sportplatz.

Ebenso Thema waren das Fußballcamp auf der Sportanlage in Herdringen mit Ingo Anderbrügge sowie die neue, gemeinsame Homepage der SG. Aufgrund der positiven Resonanz werden die Jubilar-Ehrungen zukünftig im Rahmen des ersten Heimspiels der neuen Saison im Wintergarten am Sportplatz in Herdringen durchgeführt.

Wolfgang Strackbein präsentierte die Zahlen. Trotz Corona und dem Neubau des modernen Wintergartens am Sportplatz, ist die finanzielle Situation „sehr ordentlich“. Auch die Anzahl der Mitglieder entwickele sich positiv. Aktuell hat der Verein mehr als 350 Mitglieder, davon rund 100 Jugendliche. Nach dem von Janik Assmann vorgetragenen Bericht der Jugendabteilung folgten die Wahlen zum Vorstand. Neben Michael Ricke wurde auch Manfred Wenzel für zwei weitere Jahre im geschäftsführenden Vorstand bestätigt. Ebenso wieder gewählt wurden Michael Eickel, Jörg Strotmeyer und Peter Tyrra in den erweiterten Vorstand.

Die äußerst harmonische Versammlung endete nach gut 70 Minuten mit dem gemeinsamen Singen des Vereinsliedes.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg