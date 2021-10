Arnsberg: Was ein Coronatest ab Montag kostet

Neheim/Hüsten. Die Test-Zentren in Neheim und Hüsten legen den Preis für Coronatests fest.

Zwölf Euro kostet ein Coronatest in den Zentren an der Neheimer Burgstraße und vor der Hüstener Schützenhalle ab dem heutigen Montag, 11. Oktober.

Das teilt Dr. Marcel Kaiser, Inhaber des Rettungsdienstes Hagelstein, mit. Zusammen mit dem Arnsberger Institut für Notfallmedizin (INM) unter Leitung von Dr. Dietmar Wetzchewald betreibt er die beiden Testpoints. Das Verfahren funktioniert wie folgt: Bei der Buchung wird abgefragt, ob die Testperson eine Befreiung gemäß der Coronaschutzverordnung besitzt oder nicht. Vor Ort hat man dann die Möglichkeit in bar und per EC-Karte zu bezahlen, wie es in der Mitteilung heißt. Die Betreiber haben ebenfalls in ein eigenes PCR-Testlabor investiert.

PCR-Tests für 69 Euro

Ab sofort werden in der Neheimer Burgstraße auch PCR-Tests für 69 Euro angeboten. Das Ergebnis bekommt der Kunde Marcel Kaiser zufolge innerhalb von vier Stunden. Eine telefonische Anmeldung vorab ist erwünscht. „Wir halten unser Versprechen und wollen in Arnsberg weiterhin mindestens bis zum Ende des Jahres Schnelltests und PCR-Tests anbieten, um der Bevölkerung ein hohes Maß an Sicherheit und Testmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen“, sagt Marcel Kaiser.

