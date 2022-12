„Tierisches“ Arnsberg: Was Hunden gegen Stress an Silvester hilft

Hüsten. Hundetrainerin Beate Hieronymus aus Hüsten gibt wertvolle Tipps, wie Sie Ihre Fellnase heil durch den Jahreswechsel bringen.

Des einen Freud, des anderen Leid: Während sich viele Arnsberger auf Feuerwerk zum Jahreswechsel freuen, sind Hundebesitzer – und vor allem deren Fellnasen – weniger begeistert. Besonders die Knallerei macht Hunden richtig Stress, was also tun, um ihnen zu helfen? Wir haben mit Beate Hieronymus aus Hüsten gesprochen, einer erfahrenen Hundetrainerin: „Es gibt zahlreiche sinnvolle Maßnahmen, um dem Hund den lauten Jahreswechsel zu erleichtern“, sagt die Betreiberin von „Doolittle Dogwalker“ – Mobiles Hundetraining und aktive Welpenschule, „leider aber auch eine Menge Unsinn.“

Ideal ist, wenn der Hund so ein Vertrauen zu seinen Menschen hat und so einen guten Start ins Hundeleben hatte, dass er – gestärkt und selbstbewusst – die Knallerei einfach verschläft: „Getreu dem Motto, dass er noch nichts Schlimmes erlebt hat und im Gottvertrauen auf seinen Menschen eine wunderbare Gelassenheit an den Tag/an die Nacht legen kann“, so Beate Hieronymus. Das sei aber nicht immer der Fall, denn zahlreiche Hunde sind anders aufgewachsen, verbinden laut mit schlimm, zeigen ängstliches Verhalten in besonderen Situationen und sind von Natur aus eher zögerlich und wenig selbstbewusst.

Zunächst einmal ist Angst ein überlebenswichtiges Verhalten und als solches auch zu bewerten. „Nicht jeder Hund ist zu bedauern, nur weil er zögerlich und scheu ist. Wichtig ist unser Verhalten dazu, unsere Fürsorge oder auch Prophylaxe“, erklärt die Hüstenerin.

Urlaub und Naturheilmittel

Kenne ich meinen Hund gut, arbeite ich sehr weit im Vorfeld: Mitfühlende Menschen buchen früh einen Urlaub in Gebieten ohne große Böllerei, wie es auf Inseln beispielsweise der Fall sein kann. Andere beginnen schon einige Zeit – sprich Wochen – vor dem „Knall“, mit Globuli, Bachblüten oder Duftstoffen zu arbeiten. „Unbedingt sollte hierzu ein Tierheilpraktiker oder Tierarzt gefragt werden, Dr. Google dient da eher der allgemeinen Verwirrung, da kann auch der Schuss nach hinten los gehen. Solche Naturheil­mittel sind meistens eher über Wochen zu verabreichen, damit auch dann zeitnah zu Silvester der gewünschte Effekt eintritt, also hier bitte keine kurzfristigen Experimente“, warnt die Trainerin.

Auch Eierlikör komme für sie nicht in Frage, so Hieronymus: Schlimmstenfalls sorge der dafür, dass der Hund so ruhig gestellt wird, dass er nicht flüchten kann. Flucht bei Angst sei aber eine gute Idee im Hundeleben. Mit Likör höre der Hund die Knallerei, das würde ihn instinktiv flüchten lassen, aber er ist so weit „sediert“ ,dass es nicht gelingt, welche Panik muss in so einem Hundekörper vorgehen...

Geräusche-CD

Ebenfalls sehr weit im Vorfeld lässt sich mit einer Geräusche-CD arbeiten, diese beinhaltet laute Geräusche wie Silvesterknallerei, Zuglärm, Straßenlärm allgemein, ein Glascontainer wird ausgeleert oder eine Bohrmaschine brummt.

Die CD sollte nach ermüdenden Spaziergängen oder nach gutem Sattsein während des Hundeschlafs zunächst leise im Hintergrund laufen – zur Gewöhnung, dann kann die Lautstärke angehoben werden, so dass der Gewöhnungseffekt hilft.

Spaziergang am Silvester-Mittag

Akut am Silvestertag würde ich am Mittag meinen letzten Spaziergang draußen machen, möglichst im Wald, fern ab von plötzlichen vorzeitigen Probeböllern. Einen schönen beschäftigungsreichen ermüdenden Spaziergang, der einen wohligen ruhigen Schlaf beschert.

In der Abendzeit reicht dann ein kurzer begleiteter, wenn nötig angeleinter Gang auf die Wiese. Dann hält der Hund bis morgens aus.

Leine unverzichtbar

Eine Leine sollte an den Tagen um die Böllerei immer am Hund sein, wenn man sein Verhalten bei plötzlichen Knallern nicht kennt. Am besten mit zwei Karabinern, einer am Geschirr und einer am Halsband. Hunde sind in Not sehr erfindungsreich und winden sich schnell aus dem Halsband, das wäre das allerschlimmste, ein Hund der panisch davon rennen kann.

Auch ein Freispiel muss nicht sein zu Silvester, wenn man nicht sicher ist, wie der Hund reagiert.

Im Haus kann man seinen ängstlichen Hund ebenfalls beruhigen: Rollläden schon früh herunterlassen, Radio einschalten, so dass Geräusche von draußen überlagert sind und eine entspannte Atmosphäre schaffen. Man kann den Hund im Haus auch beschäftigen, allerdings besser nicht mit wilden Tobespielen oder Ballwerfen, sondern mit Suchspielen wie Leckerchen im Handtuch eindrehen oder auch in Zeitungspapier verstecken, welches in einem Karton geknubbelt wird:

„Nasenarbeit ermüdet und ist mit Ruhe zu absolvieren. Das hilft in hektischen Zeiten eher als noch mehr Bewegung und Hektik“, weiß Beate Hieronymus aus Erfahrung.

Die große Mitternachtsknallerei kann dann noch mal spannend werden. Sollte der Hund sich unter eine Eckbank zurückziehen oder unter eine Treppe, dann lassen Sie ihn dort sein, seien Sie in seiner Nähe.

Falls Sie streicheln möchten, machen Sie lange Streichbewegungen am Hundekörper oder legen Sie einfach die Hand auf und sind spürbar da. Halten Sie ihn nicht gewaltsam fest, vielleicht möchte er einfach keine Nähe in dieser Zeit. Keinesfalls lobend streicheln und verbal loben: „Er zeigt Angst – das muss man nicht loben, sonst findet er sich noch richtig in dieser Rolle.

„Der Grad ist schmal zwischen Lob, Trost und Beistand. Am hilfreichsten ist es einfach, wenn man seinen Hund kennt und der Hund weiß, wenn mein Mensch da ist, dann kann es nur gut sein“, erklärt die „Doolittle Dogwalker“-Chefin.

„Natürlich gibt es auch die coolen Socken, die mit draußen sind in der größten Knallerei und ein sprichwörtlich dickes Fell haben – aber da kann man sich auch täuschen“, rät Hieronymus zur Vorsicht – und macht deutlich: „Für mich hat ein Hund draußen nichts zu suchen in der Silvesternacht, denn auch die Menschen um einen herum sind schwer einzuschätzen, vielleicht macht sich einer einen ‘Spaß’ und jagt einen Knaller Richtung Hund!“

Vorsicht auch am Neujahrstag

Auch Neujahr kann noch der ein oder andere Knaller hochgehen, also wieder ein Spaziergang weit ab in Wald und Feld mit Auslastung und anschließendem tiefen Schlaf, um das Draußen abzugrenzen...

