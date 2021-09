Arnsberg: Was Schlabberkappes mit Nachhaltigkeit zu tun hat

Beim Nachhaltigkeits-Festival Schlabberkappes geht es bunt zu – in diesem Jahr, wie auf unserem Foto aus 2019, auch wieder in Präsenz.

Arnsberg. Der September gehört dem Arnsberger Nachhaltigkeitsfestival „Schlabberkappes“, das nach einer digitalen Version wieder teils in Präsenz läuft.

Die „Schlabberkappes“-Aktionswoche, an der sich zahlreiche Initiativen aus der gesamten Stadt beteiligen, findet von Montag bis Samstag, 20. bis 25. September, statt. Darüber hinaus gibt es auch digitale Angebote. Alles, was Fans und Freunde des „Schlabberkappes“ in der Stadt Arnsberg dazu erleben können, ist jetzt in einem Programm zusammen gefasst, das als digitale Version im Internet abgerufen werden kann, unter https://www.arnsberg.de/schlabberkappes.

Anmelden, alles kostenfrei

Parallel zu den Deutschen Aktionstagen Nachhaltigkeit sowie der Europäische Nachhaltigkeitswoche – wird es sowohl Online- als auch Präsenz-Veranstaltungen zum Schlabberkappes geben, zu denen Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Lehrende und Familien eingeladen sind. Alle Angebote sind anmeldepflichtig, aber kostenfrei. Im Programm gibt es eine Menge toller und spannender Aktionen für alle Arnsbergerinnen und Arnsberger: Stadtklimarundgang, Marktschwärmerei, Klima-Action-Run, Kinderworkshop „Solarmännchen-Basteln“, Schlabberkappes-Nachhaltigkeitskino, den inklusiven Stadtrundgang in Neheim und vieles mehr.

Der Schlabberkappes hat vor allem die Kinder und Jugendliche im Blick: Das „Eine Welt Mobil“ wird für einzelne Projekttage vor Arnsberger Grundschulen stehen und lädt zu Besuchen ein. Darüber hinaus führt das Eine-Welt-Netz NRW in Schulen Workshops zu unterschiedlichen Themen und für verschiedene Altersstufen durch. Die Themen sind dabei breit gefächert, wie „Plastik sparen und Upcycling“, „Fairplay und Fußball“, „Fair trade – was steckt hinter dem Siegel?“, „Handywelten“ und “Klimagerechtigkeit“. Im Wildwald Voßwinkel freuen sich Kräftespiel und die zertifizierte Waldpädagogin Andrea Hirsch auf Familien mit Kindern ab zehn oder elf Jahren. Hier stehen die Aktionen „Klima-Action-Run“ und „Keine Pizza ohne Biene Maja – Insekten retten unsere Zukunft“ auf dem Programm.

Das Vorbereitungsteam für den „Schlabberkappes“ ist überzeugt: Jeder könne etwas tun, um die Welt von morgen (mit) zu gestalten! Mehr Informationen zu allen Angeboten und der jeweiligen Anmeldung gibt es bereits im Internet unter: https://www.arnsberg.de/schlabberkappes (Teilprogramm für Kinder, Jugendliche, Familien, Lehrende und Schulen).

Unter der Internetadresse https://www.arnsberg.de/schlabberkappes/ findet sich auch nach Fertigstellung das komplette Programm des Arnsberger Nachhaltigkeitsfestivals, ebenso das Gesamtprogramm für den Schlabberkappes 2021 zu finden.

