Arnsberg. Die Stadt nimmt 100.000 Euro in die Hand, um den 1999 eröffneten Spielplatz umfassend neu aufzustellen. Die Arbeiten sollen 2020 anlaufen.

Arnsberg: Wasserspielplatz Promenade wird komplett saniert

Die Stadt Arnsberg nimmt viel Geld in die Hand und wird noch in diesem Jahr den bei Kindern und Eltern gleichermaßen beliebten Wasserspielplatz in der Promenade umfassend sanieren.

Und in diesem Rahmen ein völlig neues Konzept in Form von anders gestalteten Spielgeräten für die stets stark frequentierte Anlage umsetzen. Dies ergab eine Nachfrage unserer Zeitung im zuständigen Fachdienst für Grünflächen.

Zentrale Lage des Wasserspielplatzes garantiert gute Erreichbarkeit

Der Wasserspielplatz wird auch nach der Sanierung viele Möglichkeiten bieten. Foto: Wolfgang Becker

Es ist immer etwas los auf dem idyllischen, von Schatten spendenden Bäumen bewachsenen Ort zwischen der mächtig aufragenden, für die Ewigkeit errichteten Propsteikirche und dem einstigen Kurhotel an der Ruhr.

Was nicht nur der zentralen Lage und der damit verbundenen guten Erreichbarkeit geschuldet ist.

Das bisherige Konzept kommt an

Vielmehr hat von Beginn an, und der liegt bereits satte 20 Jahre zurück, das Konzept „Wasserspielplatz“ gegriffen und Kinder und Eltern in Scharen angelockt.

Zum gemeinsamen Spielen, zu Elterngesprächen in entspannter Runde und zum netten Beisammensein beim Picknick.

„Er ist der meist frequentierte Spielplatz im gesamten Stadtgebiet“

„Er ist der meist frequentierte Spielplatz im gesamten Stadtgebiet,“ bilanziert dann auch Fachdienstleiter Ralf Schmidt. „Und es ist schon eine tolle Hausnummer, dass das Material so lange gehalten hat. Aber jetzt muss es komplett erneuert werden. Er ist völlig abgespielt.“

Allerdings müsse sich bis dahin niemand Sorgen um die Verkehrssicherheit machen. „Die ist auch weiterhin gegeben.“ Schließlich würden alle Spielplätze im vorgeschriebenen Rahmen regelmäßig kontrolliert. Und der 1999 eröffnete Wasserspielplatz aufgrund des Alters in der vergangenen zwei Jahren sogar besonders häufig.

100.000 Euro sind im Haushalt der Stadt für die Arbeiten eingestellt

Einen konkreten Fahrplan für die Sanierung kann Ralf Schmidt zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht nennen. Nur so viel: „Die Arbeiten werden auf jeden Fall noch im laufenden Jahr beginnen.“ Der Grund für die terminliche Zurückhaltung:

Die Mittel für den Ausbau des Wasserspielplatzes sind zwar in Höhe von 100.000 Euro bereits im Haushalt für 2020 eingestellt, doch dieser müsse noch von der Politik genehmigt werden. „Und erst, wenn das geschehen ist,“ so Schmidt, „können wir ein neues Konzept für die Anlage entwickeln.“

Konkreter Termin für Sanierungsbeginn kann noch nicht benannt werden

Seit der Eröffnung 1999 ist der Wasserspielplatz ein Dauerbrenner. Foto: Wolfgang Becker

Hinzu komme, was die Arbeitsabläufe betreffe, dass in 2020 sehr viele Maßnahmen anstehen würden, die umgesetzt werden müssten. Was natürlich großen Einfluss auf die zeitlichen Planungen habe. Aber fest stehe schon jetzt:

„Der Wasserspielplatz wird völlig neu aufgestellt. Aber das Wasser als Leitmotiv bleibt natürlich erhalten.“ Was schon allein der Name verspricht.

Auch Spielplatz Jahnstraße wird erneuert

Übrigens: Im laufenden Jahr soll zudem, so Ralf Schmidt weiter, der Kleinkinderspielplatz an der Arnsberger Jahnstraße zwischen AOK und Marienbrücke erneuert werden. „Auch das gehört zu unserem Arbeitsprogramm für 2020.“