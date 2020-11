„Langfinger auf Sparflamme?“ Fakt ist: Es gab bislang weniger Einbrüche im HSK als im Vorjahr. „Bis Ende September 2020 haben wir kreisweit bei 151 Wohnungseinbrüchen ermittelt, 42 Mal davon blieb es beim versuchten Einbruch“, erklärt Thomas Vogt auf Anfrage dieser Zeitung.

„Vergangenes Jahr lagen wir in diesem Zeitraum noch bei 187 Einbrüchen“, so der Leiter der „Direktion Kriminalität“ der Kreispolizeibehörde weiter. Corona bedingter Rückgang? Nicht zwangsläufig:

Rückgang in Arnsberg – „Sonderfall“ Sundern In Arnsberg ging die Anzahl der Wohnungseinbrüche bis Ende September 2020 im Vorjahresvergleich über ein Drittel – auf 62 Taten – zurück. In Sundern zeigt die Statistik allerdings eine Zunahme von 14 auf 41 Taten. Der Anstieg in Sundern ist jedoch hauptsächlich mit der statistischen Erfassung einer Einbruchserie aus dem vergangenen Winter erklärbar. Diese zog sich – nach intensiver Ermittlungsarbeit – bis in den Februar dieses Jahres hin.

Ob es sich bei den allgemein sinkenden Einbruchszahlen um einen „Corona-Effekt“ handelt, könne seine Dienststelle nur vermuten, legt sich Kriminalrat Vogt nicht fest. Es habe aber sicher eine Rolle gespielt, dass die Menschen im Lockdown zu Hause bleiben mussten, sich somit weniger Tatgelegenheiten für Einbrecher ergaben. „Zum anderen waren in dieser Zeit auch die Grenzen geschlossen – das verhinderte natürlich die An- und Abreise von ausländischen Einbrecherbanden“, ergänzt der heimische Kripo-Chef.

Sollten „reisende Langfinger“ mit Anbruch der „dunklen Jahreszeit“ wieder auf Tour gehen, können sie aber sicher sein – die heimische Polizei wird auch in Zeiten von Corona weiter Präsenz zeigen, unter anderem mit größer angelegten Kontroll-Tagen.

„Wir machen regelmäßig Schwerpunktkontrollen, bauen einen gezielten Fahndungsdruck auf“, so die Polizei im HSK. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

„Wir werden uns sicher nicht auf den Corona-Verlauf verlassen“, sagt Thomas Vogt – und betont ausdrücklich: „Auch unsere polizeiliche Arbeit vor Ort hat zum Rückgang der Einbruchszahlen im Hochsauerland geführt.“ Gerade in der „dunklen Jahreszeit“ bekämpfe man Wohnungseinbrecher mit einer Vielzahl von Maßnahmen. „Wir machen regelmäßig Schwerpunktkontrollen, bauen einen gezielten Fahndungsdruck auf. Unsere Botschaft an poten­zielle Täter: Ihr könnt euch im Hochsauerlandkreis nirgendwo sicher sein!“, schiebt der Kripomann nach.

Wichtig ist und bleibt auch das Verhalten der Bevölkerung; vor allem, weil es in Corona-Zeiten durchaus zur direkten Begegnung mit Einbrechern kommen kann, die eindringen, obwohl Bewohner wegen Kontaktreduzierung oder Homeoffice häufiger daheim sind. Was tun?

Bitte nicht den Helden spielen!

„Täter gehen einer Konfrontation in der Regel aus dem Weg und flüchten – das zeigen unsere Erfahrungen“, beruhigt Vogt, stellt aber klar: „Sollte es doch zu einer unerwünschten Begegnung kommen – als erstes die 110 wählen, die Polizei rufen. Bitte nicht den Helden spielen!“

Täter anzugreifen, möglicherweise sogar mit einer Waffe zu drohen, sei die schlechteste aller Ideen. „Das kann zu einer gefährlichen Eskalation führen und gefährlich enden“, warnt der Kriminalrat.

Bleibt die Frage: Schulen die Einbrecher jetzt um – sprich, nehmen andere Straftaten zu? Hierzu könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch keine verlässlichen Angaben machen, so die Auskunft der Polizei. Allerdings seien auch im Sauerland wiederholt Fälle gemeldet worden, bei denen Täter versucht haben, mit der Corona-Krise Geld zu machen. Falsche Polizisten kontrollierten zum Beispiel in Winterberg einen Autofahrer und verlangten Geld wegen angeblichen Corona-Verstößen. Es gibt Betrüger, die sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamts ausgeben, um so in Wohnungen älterer Mitbürger zu gelangen. Und – nicht zu vergessen: Betrüger, die es auf die staatlichen Corona-Hilfen abgesehen haben...

Tipps: So bleiben Sie sicher

Aus Sicht der Polizei schützen vor Einbrechern vor allem zwei Bausteine, die in Kombination sehr wirksam sind: Fenster und Türen des Zuhauses vor Einbrechern sichern und sicherheitsbewusstes Verhalten. „Wir begleiten Interessenten dabei – von der polizeilichen Beratung über die handwerkliche Umsetzung bis zur Präventionsplakette“, heißt es dazu aus Meschede.

Die Kreispolizeibehörde engagiert sich im Netzwerk „Zuhause sicher“. Dort haben sich Polizeibehörden, Hersteller von Sicherheitstechnik und Handwerker zusammengeschlossen.

Fenster und Türen bei Abwesenheit zu verschließen oder das Haus in der Dämmerung zu beleuchten, sind kleine Bausteine. Wichtig sind auch gute Nachbarschaft und gegenseitige Hilfe. Eine Vertrauensperson, die bei Abwesenheit nach dem Rechten sieht und den Post­kasten entleert, leistet wertvolle Dienste. „Ich appelliere aber auch an alle, bei verdächtigen Beobachtungen in der Nachbarschaft die Polizei zu verständigen. Niemand soll sich scheuen, die nächste Polizeidienststelle zu kontaktieren oder im Notfall 110 zu wählen“, so Kriminalrat Thomas Vogt.