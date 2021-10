Arnsberg/Werl: Ampelausfall - Unfall mit hohem Sachschaden

Arnsberg/Werl. Zwei Arnsbergerinnen sind in einen Unfall auf einer Kreuzung in Werl verwickelt.

Ein Sachschaden in Höhe von rund 19.000 Euro entstand bei einem Unfall in Werl, in den zwei Arnsbergerinnen verwickelt waren:

Am Donnerstag um 14.42 Uhr war an der Kreuzung Hammer Straße/Rustige Straße/Salinenring die Ampel ausgefallen und somit wurde die Vorfahrt durch die vorhandenen Verkehrszeichen geregelt. Eine 36-jährige Frau aus Arnsberg war zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Golf auf der Rustige Straße unterwegs. An der Kreuzung wollte sie dann geradeaus in den Salinenring einfahren.

Drei Autos sind in den Unfall verwickelt

Nach eigenen Angaben, so die Polizei, fuhr sie jedoch ohne zu stoppen in die Kreuzung ein. Dort kollidierte sie mit einem von rechts kommenden VW Polo. Der Polo wurde durch den Aufprall seitlich in ein an der Haltelinie des Salinenrings stehendes Fahrzeug gedrückt, einem VW Touran einer 51-Jährigen aus Arnsberg. Bei dem Unfall wurde die 36-jährige Verursacherin leicht verletzt. Alle drei Fahrzeuge wurden beschädigt.

