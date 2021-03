Arnsberg: Wesco unterstützt Öko-Initiative

Hüsten. Hüstener Unternehmen Wesco fördert Initiative „Mülltrennung wirkt“.

Das Hüstener Unternehmen Wesco setzt sich seit mehr als 35 Jahren intensiv mit dem Thema Abfalltrennung auseinander. Seit Anfang dieses Jahres unterstützt Wesco die Initiative „Mülltrennung wirkt“ der dualen Systeme in Deutschland.

Als Vorreiter auf dem Gebiet brachte das südwestfälische Familienunternehmen 1985 den weltweit ersten Mülltrenner auf den Markt: den Öko-Sammler. Bis heute bietet Wesco sowohl im Bereich der freistehenden Mülleimer als auch im Einbau-Abfallsammler-Bereich eine große Auswahl an Produkten zur Zwei- bis Fünffach Trennung des Mülls.

„Derzeit verbraucht die Menschheit in einem Jahr rund 60 Prozent mehr natürliche Ressourcen als unsere Erde im selben Zeitraum erneuern kann. Um die Umwelt zu schützen, sind wir also alle gefragt, durch Recycling Rohstoffe einzusparen“, so das Unternehmen. Seit dem Start im März 2020 möchte die Initiative „Mülltrennung wirkt“ möglichst viele Menschen erreichen, indem sie über den Sinn und Zweck der richtigen Mülltrennung informiert und gleichfalls motiviert. „Denn nur wenn wir alle Verpackungen korrekt vom Restmüll trennen und sammeln, können die Wertstoffe im Kreislauf gehalten und damit Ressourcen und der Ausstoß von CO₂ eingespart werden“, so das Unternehmen in einer Mitteilung.