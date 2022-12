Arnsberg: Wie 2022 Gloria Pfennigs Leben veränderte

Arnsberg. Für Gloria Pfennig aus Arnsberg hat sich ihr Leben 2022 komplett verändert. Das haben eine Magenverkleinerung und ein Kalender damit zutun.

2022. Das Jahr wird uns wohl allen für immer in Erinnerung bleiben. Auch Gloria Pfennig wird es wohl nie vergessen. Schließlich stellte sich in diesem Jahr ihr Leben komplett auf den Kopf. Nicht im Negativen, sondern im Positiven. Die kurvige junge Frau hat gelernt, ihren Körper zu lieben.

Dank dafür gilt einer besonderen Entscheidung im Frühjahr, Fräulein Kurvig und vor allem Gloria Pfennig selbst.

Arnsbergerin Gloria Pfennig stellt ihr Leben auf den Kopf – und lernt sich selbst zu lieben

Es war Sommer, als sich die 27-Jährige für ein Foto im Kalender 2023 von Fräulein Kurvig bewarb. Zu ihrer Überraschung wurde sie angenommen. Seit dem Shooting sind nun einige Monate vergangen. Wie ist es ihr seither ergangen? „Das war damals eine große Herausforderung für mich“, sagt sie. Aber auch eine spannende Erfahrung.

„Ich musste sehr aus meiner Komfortzone raus“, erklärt sie. Für etwas, das nie leicht ist, hat das Shooting gesorgt, da hatte Gloria kaum eine Wahl. Heute ist sie froh über den Schritt. Schließlich war es der Erste in Richtung von etwas, das man wohl schon fast als neues Leben bezeichnen kann.

Schulung für Soziale Medien und Instagram

Der Kalender 2023 von Fräulein Kurvig steht unter dem Motto „Das Schönste an Dir bist Du" und für Diversität und Verschiedensein. Glorias Bild gehört zum Monat Mai.

„Es war eine besondere und eine neue Erfahrung. Daran wächst man.“ Was sie von Fräulein Kurvig, auch bekannt als Melanie Hauptmanns, gelernt hat, hat Gloria dazu bewegt, weiterzumachen. So hat sie im Herbst eine Schulung zum Thema Social Media bei der Unternehmerin gemacht. „Dadurch habe ich auch erste Kooperationen bekommen“, sagt sie.

Für Gloria hat Instagram mittlerweile einen sehr hohen Stellenwert: Sie verbringt sehr viel Zeit damit, für ihre Abonnenten Content zu schaffen und zu geben. „Es ist mir aber super-wichtig, dass das nicht so oberflächlich rüberkommt.“

Persönliche Erfahrungen und Gefühle

Daher redet sie auch über sehr persönliche Erfahrungen. Wie zum Beispiel ihre Magenverkleinerung. Diese hat sie im Frühjahr 2022 rückgängig machen lassen. Heute kann sie gut darüber reden, und teilt die Geschehnisse mit ihren Followern.

„Ich habe immer mit mir selbst gehadert, wollte immer perfekt schlank werden“, erklärt sie den Schritt der Magenverkleinerung im Jahr 2021. Für ein Jahr war der Magenballon vorgesehen. „Ich habe für mich aber gemerkt, dass er meinem Körper nicht gut tut“, erklärt Gloria.

Magenverkleinerung nicht der richtige Weg

Sie sei zu dem Schluss gekommen, dass sie „nur um abzunehmen“ weder ihren Körper noch ihre Psyche kaputt machen sollte. „Ich habe sehr gelitten, als ich den Magenballon hatte“, erklärt sie.

Daher hat sie ihn sich frühzeitig, drei Monate vor Ende der Behandlung, im Frühjahr 2022, entfernen lassen. „Auch meine Ärzte sagten, dass ich wohl einfach noch nicht bereit dafür war, und die Magenverkleinerung eben nicht für alle der richtige Weg ist.“

Ob sie es noch einmal versuchen würde, weiß die junge Frau nicht. Jetzt jedenfalls noch nicht.

Fitnessstudio und das Gute sehen

Sie setzt auf eine andere Herangehensweise: „Ich bin nun im Fitnessstudio angemeldet.“ Hier will sie im neuen Jahr wieder richtig durchstarten. „Seit Fräulein Kurvig habe ich mich komplett verändert“, sagt sie.

Wo sie früher nur nach Fehlern an sich selbst suchte, sieht sie nun das Gute, ihr Selbstbewusstsein wächst mit jedem Schritt weiter. „Ich realisiere jetzt, was überhaupt um mich herum passiert.“

2023 ist schon viel geplant

In der Zukunft steht viel an. Ein Kleingewerbe fürs Modeln hat sie auch schon angemeldet. Die ersten Kooperationen, Fotoshootings und Workshops für 2023 sind fest terminiert, die Bewerbung für Fräulein Kurvig so gut wie geschrieben. „Ich gehe auch mit mir selber und meinem Körper viel liebevoller um“, so Gloria.

Ihre Botschaft an Menschen, die in einer ähnlichen Situation stecken, in der sie vor einem Jahr war? „Vergleicht euch nicht mit den typischen Instagram-Models. Sucht euch ehrliche Vorbilder. Denn jeder hat schöne Seiten.“

