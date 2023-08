Arnsberg: Wieso Nicole W. und ihre Hunde ein Zuhause suchen

Arnsberg/Körbecke. Nicole Warnke und ihre drei Assistenzhunde sowie zwei Azubis helfen Menschen mit Beeinträchtigungen. Warum sie alle nun ein neues Zuhause suchen.

Ein leises „Wuff“ gibt es nur auf Kommando - selbst beim Betreten des Grundstücks hinter dem Eisentor folgen die fünf feuchten Nasen den Regeln ihres Frauchens. Sie schnüffeln, schnappen sich ihren Kauknochen und verteilen sich wieder im Grün. Paul, der neunjährige Labrador-Rüde, ist der älteste und weiseste unter ihnen. „Er ist der Chef des Rudels“, sagt Nicole Warnke, „die anderen schauen, was er macht.“

Lesen Sie auch <<<So können Sie den Nickels aus Hachen helfen>>>

Die 56-Jährige ist die Gründerin des Vereins „Tiere bauen Brücken e.V.“ und gehört mit Paul und ihren weiteren Therapiehunden selbst zu den Assistenzhunde-Teams. „Ich war vier Jahre lang die Vorsitzende des Vereins“, sagt sie, „doch das Rechtliche und Organisatorische ist nichts für mich - ich möchte mit meinen Hunden und den Kindern arbeiten.“ Fünfzehn Jahre lang zieht es die gebürtige Bremerin in Hotels um die gesamte Welt. Auf Hawaii verliebt sie sich in die Kunst der hawaiianischen Massage „Lomi Lomi“, lässt sich ausbilden und gründet ihre eigene Firma „flow wellness“. „Mit meiner Arbeit als Trainerin und Coach helfe ich Menschen, gesund und stark zu werden.“

Paul ist ein geborener Therapiehund

2014 lebt sie in Opmünden. „Damals hatte die Hündin auf unserem Nachbarhof einen Wurf“, sagt Nicole Warnke, „ich ging jeden Tag joggen und traf irgendwann auf die Bäuerin.“ Diese habe ihr zugerufen, dass sie doch, wenn sie so viel in der Natur sei, einen Hund brauche.

Heute bezeichnet Nicole Warnke es als Schicksal, denn das Wesen des kleinen Pauls ist ruhig, souverän und freundlich. Sie entscheidet sich, gemeinsam mit ihm eine entsprechende Assistenzhund-Ausbildung am Münsteraner Institut für tiergestützte Therapie (MITTT) zu absolvieren - mit Erfolg. Heute ist Paul ein erfahrener Assistenzhund und bereitet gemeinsam mit Frauchen insbesondere Kindern mit einer verkürzten Lebenserwartung pure Freude.

Die Holzpinne sind mit Buchstaben verziert - Paul wählt einen aus. Beispielsweise für Stadt/Land/Fluss. Foto: Thora Meißner

Auch Nicole Warnke selbst lässt sich entsprechend ausbilden. Doch die Arbeit habe auch eine „dunkle Seite“. Denn Assistenzhunde werden von den Krankenkassen nur dann finanziert, wenn es sich um Blindenhunde handelt. Innerhalb der Unterstützung als Besuchshund bei Menschen mit ADHS, Autismus oder körperlichen wie auch geistigen Einschränkungen zahlen sie nichts. „Deshalb habe ich den Verein gegründet“, sagt sie, „Wir fördern so beispielsweise auch die Ausbildung und den Einsatz von Epilepsiewarnhunden.“

Die Erfolge können sich sehen lassen. So begleiten sie und Paul einen jungen Mann, der seit acht Jahren im Wachkoma liegt. Mit einem Tränchen im Auge erzählt sie, was der gutmütige Labrador dort zu erreichen scheint. „Es gab plötzlich körperliche Regungen“, sagt sie, „Paul schleckte Frischkäse von seiner linken Hand ab - beim Wechsel auf die rechte Hand dreht er plötzlich seinen Kopf. Tiere öffnen Herzen und bauen Brücken.“

Auch von einem völlig verschlossenen Kind, das unter Autismus leide, berichtet sie. Dieses habe durch die Besuche und Arbeit von Paul Fortschritte im Umgang mit anderen Kindern gemacht. „Es schrie die ganze Zeit. Ich habe ihm dann gesagt, dass das Schreien Paul in den Ohren schmerzt“, erzählt Nicole Warnke, „es hörte dann auf und entschuldigte sich später bei ihm.“ Diese Situation habe das Kind auf einen Konflikt in der Schule projiziert und sich so sogar bei einem anderen Kind für sein Fehlverhalten entschuldigt.

Schatten auf dem Herzen

Mittlerweile arbeitet Nicole Warnke mit drei ausgebildeten Therapiehunden und zwei Azubis. Paul (9), Laka (3), Onno (2) und Kianu sowie Rosi, jeweils 9 Monate. „Ob die beiden bei mir bleiben, weiß ich noch nicht, denn eigentlich wollte ich sie ausbilden und dann in erfahrene Hände geben“, sagt sie, „das entscheide ich dann mit dem Herzen - wie alles in meinem Leben.“

Paul (9) hört auf jedes Kommando. Foto: Thora Meißner

Doch auf ihrem Herzen liegt ein Schatten: In wenigen Wochen muss sie ihre provisorische Bleibe (eine Gartenhütte in Körbecke) verlassen. „Ich habe alle Makler abgeklappert, Privatpersonen befragt“, so Nicole Warnke, „aber mit aktuell fünf Hunden - auch wenn es vielleicht bald nur noch drei sind - finde ich einfach nichts.“ Nun sucht sie verzweifelt in einem etwa 30 Kilometer weiten Umkreis nach einer dauerhaften Bleibe - mit ihren Hunden.

Auf der Suche Nicole Warnke ist dankbar für jeden Tipp für eine neue Bleibe. Ihre Webseite: therapie-auf-4-pfoten.de Die Vereinswebseite: tiere-bauen-bruecken.de Ihre E-Mail-Adresse: info @therapie-auf-4-pfoten.de

Auch interessant <<<Tod von Vierfach-Vater erschüttert Hachener Familie>>>

Ihr Traum wäre es, ihre private Bleibe mit einem der großen Vereinsziele zu vereinen: Nämlich eine Einrichtung zu gründen, in der Tiere aus dem Tierschutz eine Heimat finden und in der lebensverkürzt erkrankte Kinder während eines Aufenthalts, unter geschulter Anleitung, die heilsame Nähe von Tieren erfahren können. „Ein Hof oder Ähnliches - das wäre ideal“, sagt sie.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg