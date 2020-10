Arnsberg: Wild aus der Region auf dem Teller

Reh, Hirsch, Wildschwein und sogar Nilgans kommen auf den Teller, wenn der Arnsberger Christoph Menge gemeinsam mit anderen Küchenchefs aus Westfalen am Herd steht. Sie werben für Wild als regionales und natürliches Produkt.

„Es sind regionale Produkte durch und durch“, sagt Christoph Menge, Chef des gleichnamigen Hotels und Restaurants. „Sika zum Beispiel gilt unter Köchen als eines der Wildprodukte schlechthin.“ Grund sei sein zartes Fleisch. Den Rücken eines Sika-Hirschkalbs verarbeitet er bei der gemeinsamen Aktion des Vereins „Westfälisch Genießen“ und serviert ihn mit Steckrübengemüse und Lauch-Dinkelrisotto.

Sikahirsche stammen ursprünglich aus Ostasien, sie sind aber mittlerweile auch im Arnsberger Wald zu finden. Sie wurden einst in einem Gehege am Möhnesee gehalten, nachdem das zerstört wurde, breiteten sie sich in freier Wildbahn aus. Das Fleisch des Sikahirsches ist weniger bekannt als das von heimischem Reh, Hirsch oder Wildschwein. Es geht aber noch exotischer: In der Küche von Gut Kump in Hamm experimentiert Koch Sascha Hoffmann aktuell mit dem Fleisch von Nilgänsen.

Herkunft als Pluspunkt

Als sogenannte invasive Art sind die Nilgänse wie etwa Waschbären und Nutrias bei vielen Jagdpächtern nicht gerngesehen. „Die Nilgänse sind sehr aggressiv unterwegs und vertreiben die Enten“, sagt Hendrik Wilms-Schulze Kump, selbst Jäger und Chef auf Gut Kump. Deshalb hatte er auch die Idee, Nilgänse auf die Speisekarte zu bringen. Das Fleisch bekommt er von verschiedenen Jägern.

Koch Hoffmann testet derzeit verschiedene Zubereitungsarten, aber bald schon sollen Gerichte mit Nilgans im Restaurant serviert werden. „Die Gäste, die gerne Wild essen, probieren auch Neues aus“, ist er überzeugt.

Fans von Wild sind aus Erfahrung der Gastronomen ganz unterschiedliche Gäste. Die einen mögen einfach den intensiven Geschmack des Fleisches, andere sind selbst Jäger, aber in der Küche weniger aktiv, und wieder andere schätzen die regionale Herkunft des Fleisches und die Tatsache, dass es weder industriell gemästet noch mit Medikamenten behandelt wurde. Wilms-Schulze Kump berichtet sogar von einem Gast, der zwar im Restaurant ab und an Wild esse, sich ansonsten aber aus Überzeugung vegetarisch ernähre.

„Es kommt auf das nötige Vertrauen zwischen Gast und Koch an“, sagt auch der Arnsberger Menge. Er bekommt sein Fleisch ebenfalls direkt von verschiedenen Jägern, mit denen er seit Jahren kooperiert. Dass Wild nur in der herbstlichen Küche seinen Platz hat, sei ein Vorurteil, meinen alle beteiligten Köche. „Aufgrund seines geringen Fettgehalts ist Wild eigentlich sogar ein ideales Sommergericht“, sagt Menge. Reh gebe es bereits ab März und Wildschwein ganzjährig, auch wenn im Herbst traditionell die größeren Jagden stattfinden.

Wer in der eigenen Küche zuhause Wild zubereiten möchte, dem geben die Küchenchefs aus Hotel Menge, Gut Kump und Domschänke in Warstein Rezepttipps. Das Fleisch sollten Privatleute am besten durch direkten Kontakt zur örtlichen Jägerschaft beziehen, raten die Profis.