Arnsberg: Wilde Verfolgungsjagd führt durch die Möhne

Die Polizei erwischt den Flüchtigen am Ufer der Möhne in Neheim (Symbolfoto).

Neheim. Trotz seiner Flucht durch die Möhne ging ein 23-Jähriger der Polizei in Neheim ins Netz: Er soll Drogen bei sich gehabt haben.

Wie die Polizei jetzt mitteilt, wollten Streifenbeamte am Donnerstag – in den frühen Morgenstunden – einen 23-jährigen Mann aus Arnsberg kontrollieren. Dieser war gegen 4.25 Uhr mit seinem Auto auf der L 732 in Neheim unterwegs. Er stellte seinen Pkw auf einem Großraumparkplatz in der Nähe einer dortigen Sportanlage ab und flüchtete zu Fuß in Richtung des Flusses Möhne. Er durchquerte das Gewässer, konnte aber durch die Polizei am gegenüberliegenden Ufer nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Eine Überprüfung ergab, dass die Person Drogen bei sich hatte und auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln seinen Pkw gefahren hat. Der 23-Jährige konnte die Wache nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen. Aktuell wird wegen des Verkehrsdelikts sowie wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg